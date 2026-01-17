Adiós a Chano Torre, el "animal político" que "transformó" San Martín del Rey Aurelio y deja "una huella imborrable" en la Cuenca

Un hombre bueno, riguroso, firme en sus ideas, con una gran capacidad de trabajo y dialogante, pero que también sacaba el carácter cuando era necesario. Es la impronta generalizada que ha dejado Graciano Torre, conocido cariñosamente por el apelativo de "Chano", entre vecinos de San Martín del Rey Aurelio, trabajadores del Ayuntamiento, antiguos colaboradores y exdirigentes locales del PSOE. Muchos coinciden en que Torre, falllecido a los 74 años este sábado, fue un "animal político" y un luchador que transformó el concejo en el que nació y del que fue alcalde durante una década, entre los años 1991 y 2001. Precisamente en el ayuntamiento de su municipio se ha instalado la capilla ardiente, por la que ha pasado ya el presidente del Principado, Adrián Barbón, a rendirle homenaje y dar el pésame a su viuda, Rosa Canto, y a sus hijos, Laura y Nino.

Antes de llegar a la política, y también tras abandonarla, se dedicó a la docencia. Nacido el 8 de febrero de 1951 en Carrocera, era diplomado en Magisterio y licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo. Inició su carrera profesional como docente en la Enseñanza General Básica y continuó como director del Colegio Público Rey Aurelio y del Centro de Profesores y Recursos del Nalón. Más tarde sería docente en el IES Juan José Calvo Miguel, en Sotrondio.

"Huella imborrable"

Fue en su primera etapa como docente en la que coincidió como profesor del que hoy es alcalde de San Martín, José Ramón Martín Ardines. "Me dio clase de Historia en séptimo de EGB y lo recuerdo como un profesor muy bueno y riguroso. Después yo ya era trabajador del Ayuntamiento cuando él entró como alcalde, en 1991. Mi recuerdo desde siempre es su ánimo dialogante y su cercanía con la gente. Era una persona que siempre mantuvo sus ideas. Me quedo con su honestidad y su manera tan humana de servir a los demás. Dejó una huella imborrable; una persona generosa, sencilla y comprometida".

Del legado como alcalde de Torre, Ardines resalta que fueron "unos años de mucha actividad en la que podían captar fondos y de transformación urbanística del municipio, de la llegada de equipamientos importantes como el Museo de la Minería, el teatro municipal o la actual Casa Consistorial, y de actuaciones muy importantes en el medio rural. Todavía ahora, cuando tengo ahora reuniones con vecinos, me recuerdan que esta carretera o aquel colector se arreglaron en tiempos de Chano".

Benigno Enríquez era secretario general del PSOE de San Martín cuando Torre se presentó por primera vez como alcalde. Ganaría tres elecciones municipales, todas ellas por mayoría absoluta: "Chano era un animal político. Fue un alcalde impresionante, probablemente el mejor que ha tenido San Martín, y en Asturias al nivel de otros grandes como Tini Areces en Gijón. Era una buena persona, con una capacidad de trabajo enorme y que hacía unos análisis políticos muy certeros. Dialogante, con mucha facilidad para conectar con la gente y receptivo con los vecinos que le paraban por la calle a plantearle alguna cosa". Enríquez aseguró que Torre tenía "una cosa muy buena como alcalde, que estaba todo el día pidiendo. Iba a Oviedo todos los días a ver qué conseguía en una Consejería u otra y sí logró muchas cosas. Como la ITV, el Museo de la Minería o el centro comercial, que estaban pensados en principio para otros sitios".

Graciano Torre, durante su época de alcalde de San Martín del Rey Aurelio. / FERNANDO RODRIGUEZ

Mancomunidad del Nalón

También destaca el exdirigente del PSOE local el "empuje" de Torre al frente de la Mancomunidad del Nalón, en una época en la que este órgano "tiraba más, porque teníamos en mente que fuera el embrión del Ayuntamiento único del Nalón". Mario Efrén García, que entró como concejal con Torre, destaca que "Chano era un animal político de primer orden y muy currante. Lideró un equipo que transformó la trama urbana del concejo, siempre con el apoyo de un partido que tenía mucha fuerza en la FSA y que empujaba en la misma dirección". García resalta que San Martín impulsó en aquellos años, en la época del cierre de pozos, "políticas de empleo muy innovadoras, y también en campos como el de la igualdad y la conciliación, que luego se extrapolaron a otros sitios. Y recuerdo cómo fue uno de los impulsores en 1995 de la Federación de Concejos, donde era muy respetado por gente de todos los partidos".

Precisamente, la Presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Cecilia Pérez Sánchez, expresó este sábado, "en nombre del municipalismo asturiano, su más sentido pesar por el fallecimiento de Graciano Torre, primer presidente de la entidad". "Despedimos a una figura clave del municipalismo asturiano. Graciano Torre contribuyó de manera decisiva a crear una Federación pensada para sumar y buscar acuerdos, desde la diversidad de nuestros concejos, con una convicción muy clara: el consenso como mejor herramienta para defender los intereses locales. Ese legado —la cultura del diálogo y del entendimiento— sigue siendo hoy uno de los principales patrimonios de la FACC".

"Una pérdida tremenda"

Vecinos ilustres de San Martín, como el cantante Chus Pedro Suárez, también tuvo palabras de recuerdo para Torre, "una buena persona". "Compartí con él muchas tertulias hablando de todo, de política, de fútbol y del Sporting... de todo. Le tengo un gran respeto político y un tremendo cariño en lo personal. Lo siento muchísimo porque es una pérdida tremenda, deja aquí una huella imborrable"

Vicente Fernández fue estrecho colaborador y, sobre todo amigo. Fue secretario suyo en el Ayuntamiento y después lo acompañó, como jefe de gabinete, cuando Torre fue al Principado como consejero. "Era una persona llana, sin ningún tipo de doblez. Que sabía escuchar a la gente. Y era un gran negociador. No era de los que se enfadaba si le llevabas la contraria, quizá por su faceta de profesor. Nunca tuvo un problema con ninguno de sus colaboradores y de los trabajadores en los catorce años que estuvo en la Consejería, Ante todo era un paisano, que siempre mantenía su palabra".

También mantuvo siempre la amistad con Torre y su familia, Puri González, administrativa del Ayuntamiento que coincidió con Torre en sus años como alcalde. "Era una persona muy afable y con muy buen carácter, pero que también pegaba un puñetazo encima de la mesa si tenía que hacerlo. Con los trabajadores siempre estaba dispuesto a ayudar si tenías un problema y muy receptivo con los vecinos que le paraban por la calle. Era una persona muy cercana a la gente".