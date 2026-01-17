El colegio de Ujo logra (por fin, tras 3 años) tener profesorado especializado de apoyo para su alumnado

Tres años después, y tras múltiples reclamaciones y reuniones, el Santa Eulalia de Ujo ( Mieres ) lo ha logrado: contará con un profesor de Audición del Lenguaje a jornada completa. Un tipo de maestro que ayuda a los niños con necesidades especiales en materia de lengua, que favorece la inmersión de los chavales que vienen de otros países. "Es una buena noticia", subrayó el director del centro, René Benito, que se ha mostrado muy combativo todos estos años para lograr esta plaza a tiempo completo.

El Santa Eulalia de Ujo cuenta con 104 alumnos, de los cuales el 33% está clasificado como alumnado de necesidades específicas (ACNEAE, Alumnado de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo). La matrícula está creciendo (había 89 alumnos el pasado curso), y "llevábamos tres años luchando por esta plaza, que debe corresponder a todo centro con un 25% o más de alumnado de este tipo", apuntó Benito. El colegio también cuenta con más plantilla, "este año se están portando bien". Eso sí, siguen a la espera de una largamente demandada reunión con la Consejera de Educación, Eva Ledo.

"Esto va a favorecer mucho a nuestros alumnos", subrayó el director, contento por la tan peleada designación. Para el próximo curso, además, se mantendrán los 9 grupos en el centro.

En el pasado mercadillo solidario organizado en el colegio, además, se recaudaron 1.109 euros, que se destinaron al comedor social de Mieres, gestionado por Amicos.