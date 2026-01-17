Emiliano Zapata, un tren minero y un hermanamiento "revolucionario" entre Cuautla y Langreo: las claves de la propuesta de una popular actriz y política mexicana

La ciudad mexicana de Cuautla y Langreo buscan unirse a través de un hermanamiento "revolucionario". La vinculación de la urbe azteca con la Revolución de México y con uno de sus líderes, Emiliano Zapata, y del municipio asturiano con la Revolución del 34 es el enganche de la propuesta, que ya ha sido presentada oficialmente al Ayuntamiento langreano por parte de Lilí Brillanti, regidora de Cuautla y casada con el asturiano Jesús Zapico, cuya familia paterna es originaria de Langreo.

"Me he reunido en Langreo con la concejala de Cultura, Angelita Cueva, y la he visto muy receptiva a la iniciativa. También nos hemos saludado con el alcalde, Roberto García, y con la edil de Hacienda, Marina Casero", señaló Brillanti, que ocupa el cargo de regidora, similar al de concejala en España, aunque con más atribuciones. En Cuautla (cuya zona metropolitana suma medio millón de habitantes), lleva las áreas de Turismo, Patrimonio Cultural, Relaciones Públicas y Comunicación Social.

Lilí Brillanti, en el centro, junto a Noelia del Llano y Javier Vicente, trabajadores del Ecomuseo del Samuño. / Cedida a LNE

Lilí Brillanti, nombre artístico de María del Roble Brillanti Ramírez, es muy popular en México. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México, y Arte Dramático, en el Instituto Nacional de Bellas Artes. En su dilatada carrera ha trabajado como modelo, actriz y presentadora de programas de televisión. Debutó muy joven en varios papeles en telenovelas y su paso por Televisa, el gigante mexicano de la comunicación en el que presentó varios programas, la llevó a las portadas de las revistas y la convirtió en un personaje de permanente actualidad. Ahora, tras 30 años trabajando en medios de comunicación, tiene aparcada su faceta artística y periodística por su dedicación a la política. "Actualmente, por mi compromiso como regidora no estoy haciendo cosas en televisión", explicó

La máquina 279, en México. / Cedida a LNE

Ha venido a España para mostrar los atractivos turísticos de Cuautla, pero antes ha querido pasar por Langreo para proponer la creación de un vínculo institucional entre ambos territorios. Cuautla, ubicada en el estado de Morelos, es famosa por su conexión con la guerra de independencia de México y con la Revolución mexicana contra el porfiariato. El museo histórico de la ciudad incluye exposiciones de los líderes revolucionarios Emiliano Zapata y José María Morelos. El Museo Vivencial Ferrocarril 279 está en la antigua Estación de Ferrocarril de Cuautla, que fue punto de encuentro de Emiliano Zapata y el entonces presidente Francisco I. Madero, en 1911. Una de sus joyas patrimoniales es la máquina de vapor 279, que da nombre al espacio cultural.

Imagen histórica de la antigua estación de Cuautla. / Cedida a LNE

"Bajo ese punto de orgullo por nuestras revoluciones, mi intención es buscar un hermanamiento entre Cuautla y Langreo", afirmó Brillanti, que también busca en Asturias asesoramiento para potenciar el protagonismo de la antigua locomotora. "La máquina 279 es nuestro orgullo y un atractivo turístico fundamental. Funciona como museo, pero es que también circule. Por eso hemos visitado a expertos del Museo del Ferrocarril, en Gijón, y a los técnicos del Ecomuseo del Samuño, donde sabíamos que hay un antiguo tren minero funcionando como reclamo turístico, para recabar ideas".

Brillanti señaló que el proyecto ya ha sido "presentado en México con nuestro secretario de Turismo, Daniel Altafi, y se lo he dado en mano a la gobernadora del Estado, Margarita González Saravia. También el alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, está enterado y me ha dado el visto de todo este proceso que estoy haciendo".

El marido de Brillanti, Jesús Zapico, indicó, por su parte, que ha habido revoluciones como la francesa, la mexicana, la rusa y la de octubre en Asturias y "todas son fiestas nacionales salvo la de Asturias, que es la única que está mal vista. Y es una injusticia".