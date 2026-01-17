Fallece un hombre atropellado por un autobús en Riaño, frente al Hospital Valle del Nalón

Un desafortunado accidente le ha costado la vida a un hombre en Riaño (Langreo). Un autobús del Consorcio de Transportes de Asturias que cubre los servicios locales entre Langreo y Laviana golpeó a este vecino mientras maniobraba para reincorporarse a la circulación. Según testigos presenciales, el conductor estaba dando marcha atrás justo en el momento en el que la víctima procedía a cruzar la carretera. Todo indica que el chófer no lo vio, ya que a esa hora de la tarde ya estaba anocheciendo y la victima no estaba en la acera. Quedó atrapado bajo el vehículo y el cuerpo tuvo que ser excarcelado por los bomberos.

El accidente se produjo en la parada de autobús situada justo delante del Hospital Valle del Nalón, una zona con tránsito frecuente tanto de peatones como de vehículos, especialmente en las horas de cambio de turno y visitas al centro sanitario. El impacto alertó a varias personas que se encontraban en las inmediaciones. De inmediato se avisó servicios de emergencia.

La atención médica

Hasta el lugar se desplazaron con rapidez efectivos sanitarios del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), que intentaron reanimar al herido durante varios minutos. Sin embargo, las lesiones sufridas resultaron incompatibles con la vida y finalmente se confirmó su fallecimiento en el mismo lugar del accidente.

El dispositivo

Además de los servicios sanitarios, acudieron agentes de la Policía Local, que colaboraron en las labores de seguridad y regulación del tráfico mientras se realizaban las primeras diligencias. La zona permaneció parcialmente cortada durante un tiempo para facilitar la actuación de los equipos de emergencia y la posterior investigación.

De momento no ha trascendido la identidad del fallecido. Vecinos de la zona señalaron que podría tratarse de un residente en las proximidades, de edad avanzada, aunque estas informaciones aún no han sido confirmadas oficialmente. El cuerpo será trasladado al Instituto de Medicina Legal para la realización de la autopsia.