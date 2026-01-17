Gran jornada de esquí en Pajares y Fuentes de Invierno a la espera de más nevadas

Mucho sol, nieve en perfectas condiciones y sin aglomeraciones. Los esquiadores disfrutaron de un sábado ideal en las estaciones invernales asturianas. La fría pero soleada jornada dejó un buen sabor de boca a la espera de que hoy, domingo , los complejos puedan llenar del todo sus blancos graneros. Se esperan nevadas de hasta 30 centímetros a partir de una altitud de 800 metros. Se prevé incrementar la superficie esquiable, que actualmente es de 6,5 kilómetros en Valgrande y de 5,5 en Fuentes, que suman conjuntamente un total algo superior a los 30.

La realidad en pistas superó con creces las previsiones meteorológicas iniciales y ofreció una de las mejores jornadas de esquí de la temporada en Asturias. El sábado amaneció con cielos despejados, temperaturas frías, de hasta menos cinco grados en Pajares, y una ligera capa de nieve reciente que mejoró notablemente la calidad del manto, "permitiendo esquiar con excelentes sensaciones y con todo el desnivel disponible abierto al público", según los usuarios consultados por este diario..

La afluencia fue moderada, probablemente condicionada por unos pronósticos que no invitaban al optimismo y que finalmente no se cumplieron. Esta menor presencia de usuarios se tradujo "en pistas despejadas, sin colas y con un ritmo fluido en remontes y descensos", una combinación poco habitual que fue muy valorada por los esquiadores habituales.

En Valgrande la nieve presentó una calidad sobresaliente durante toda la jornada, aunque volvió a registrarse una incidencia ya recurrente. El telesilla de Brañillin retrasó su apertura cerca de dos horas, una circunstancia que afectó especialmente a las clases de iniciación y a los esquiadores debutantes, obligados a reorganizar horarios y actividades. No es la primera vez esta temporada que este remonte sufre problemas, lo que genera malestar entre usuarios y profesionales.

También en Pajares se mantiene la polémica por la falta de apertura de algunos remontes clave. A pesar de contar con nieve suficiente, el telesquí del Tubo y Fuente la Reina continuaron cerrados, al igual que la cinta de debutantes de la zona alta, que no ha entrado en funcionamiento en toda la temporada. Una situación que muchos consideran grave y sobre la que reclaman explicaciones a la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte.