Langreo amortiza toda su deuda municipal y refuerza la inversión

El Ayuntamiento de Langreo ha amortizado en su totalidad la deuda pública municipal, que ascendía a 3.259.931,67 euros. Esta medida refuerza la estabilidad financiera del municipio, garantiza su autonomía económica y evita cualquier tipo de tutela o intervención externa.

La cancelación de la deuda acumulada responde “a la inoperancia del gobierno central, que hasta finales del 2024 no estableció el marco normativo que permitiera utilizar los diez millones de euros pertenecientes al remanente municipal” aseguró el ejecutivo local. Todo ello porque la modificación de crédito necesaria para destinar estos fondos a nuevas actuaciones municipales dependía de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado o de la entrada en vigor del Real Decreto de Sostenibilidad Financiera, validado finalmente en diciembre.

Argayu Cueto Pedrazos, despues / Cedida a LNE

Así, con el fin de evitar riesgos legales o financieros, el gobierno municipal decidió destinar los recursos disponibles a la amortización completa de la deuda. Una vez saldada, el Ayuntamiento ha podido asignar 2.379.439 euros a partidas que cumplen con las reglas fiscales. De esta forma, una parte significativa de estos fondos se dedicará a la mejora de los campos de fútbol y sus instalaciones, con una inversión de 725.000 euros, además de actuaciones en canchas y polideportivos, la catalogación de fondos pictóricos y la continuidad del plan de derribos.

A estas iniciativas se suma la contratación, mediante renting, de dos barredoras, lo que permitirá modernizar el parque de maquinaria municipal, reducir los costes de adquisición y minimizar los gastos derivados del mantenimiento y las reparaciones. También se contempla la compra de maquinaria para siega y desbroce, así como la mejora del firme y el asfaltado de la calle del Norte, una de las vías con mayor tráfico del concejo y una de las demandas vecinales más reiteradas debido a su deterioro. Estas últimas intervenciones, con un presupuesto de 864.580 euros, ya han sido adjudicadas.

Imagen del antes / Cedida a LNE

Destaca especialmente la inversión prevista de 400.000 euros en asfaltados para el próximo ejercicio, que dará continuidad a las actuaciones iniciadas con la nueva legislatura. Este esfuerzo supone un cambio de enfoque en la política de mantenimiento viario, tras años en los que las intervenciones se limitaron, en muchos casos, a soluciones puntuales.

Durante el último año, el Ayuntamiento ha desarrollado un ambicioso plan de mejora de carreteras, caminos y calles, con una inversión total de 584.549,06 euros en asfaltados tanto en zonas rurales como urbanas. En el ámbito rural sobresalen los trabajos realizados en Llantamartín, La Cabaña y El Perazal, dando respuesta a reivindicaciones vecinales históricas. En la zona urbana se renovaron firmes en calles principales como Alfonso Argüelles o Inventor de la Cierva, así como en otras vías de Sama, Lada y La Felguera, entre ellas Cahecia y Doní.

Imagen del después / Cedida a LNE

Estas mejoras se completaron con la adecuación de las pistas deportivas del colegio Benedicto Bembibre, muy utilizadas por la comunidad educativa y deportiva, y con trabajos de estabilización de taludes y reparación de argayos, dotados con 126.735,40 euros. Estas intervenciones han resultado fundamentales para reforzar la seguridad en carreteras y caminos afectados por desprendimientos, actuando en puntos como Les Escueles de Rondera, Pedrazos, Cuetos y la carretera Cuetos–Pedrazos, en Sama; La Zorera, en Riaño; el camino de Caufel, en Lada; y la senda del Trole, en Tuilla.