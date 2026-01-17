El valle del Nalón se exhibe en Fitur: la Mancomunidad presentará en la feria turística su pujanza museística y paisajística

La Mancomunidad Valle del Nalón presentará en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid su Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), que "ya se está traduciendo en actuaciones concretas, con impacto real y una apuesta coherente por un posicionamiento diferencial". La presentación, que se llevará a cabo el jueves 22 de enero en el stand del Principado de Asturias, llevará por título "Turismo industrial y naturaleza, un paisaje natural y cultural construido sobre huellas mineras".

"Entre los avances más inmediatos que se trasladarán en Fitur destacan las adjudicaciones recientes que marcan un antes y un después en la ejecución de la iniciativa", señalaron los responsables de la Mancomunidad, que aludieron al plan de la red ciclista con aparcamientos inteligentes y puntos de recarga de bicicletas eléctricas en Laviana y otros puntos del valle (con una inversión de 368.000 euros); la rehabilitación y mejora del Museo de la Siderurgia (con una inversión de 800.000 euros), la red de miradores del Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras; y la Ruta del Patrimonio Industrial y Minero del Valle del Nalón.

"Se trata", indicaron las mimas fuentes, "de proyectos que se traducen en equipamientos, servicios e infraestructuras visibles, con efectos directos en la calidad del destino y en la experiencia tanto de la comunidad local como de quienes lo visitan. A estos hitos se sumarán muy pronto nuevas actuaciones, entre ellas proyectos vinculados al geoturismo, una nueva ruta senderista en Campo de Caso o la mejora del paseo fluvial en el entorno del Parque Dorado de Sama de Langreo, ampliando el alcance territorial del plan y conectando recursos, itinerarios y espacios públicos con vocación turística".

Turismo industrial

Los responsables de la Mancomunidad indicaron que el turismo industrial y minero es una de las "grandes columnas" del valle del Nalón. "La inversión en el Musi permitirá mejorar y actualizar un museo clave para comprender la siderurgia y la memoria industrial del valle. A ello se suma el impulso de la Ruta del Patrimonio Industrial y Minero, que se presenta como un producto turístico estructurado y reconocible, apoyado en enclaves como las Minas La Justa o La Sota, las antiguas bocaminas del Sotón o los puentes ferroviarios de los Ingleses y Santa Ana, integrando patrimonio minero y un relato de territorio y paisaje cultural con miles de historias por contar".

También aludieron los responsables del ente supramunicipal a la restauración ambiental de las Minas de Hierro de Llaímo y la Majada de los Pandanes, una "intervención que convertirá la memoria minera del Alto Nalón en una experiencia de turismo industrial compatible con la conservación de un entorno natural y etnográfico singular, en uno de los parajes más valiosos de Sobrescobio".

En el marco del turismo de naturaleza, resaltaron la red de miradores, con "puntos de observación con diseño e integración en el entorno y conexión con itinerarios senderistas, que convierten el paisaje minero de montaña en producto y ayudan a ordenar el uso público en áreas de alto valor ambiental de Langreo y San Martín del Rey Aurelio".

Sendero de "Montañas del Nalón"

Sobre el sendero de "Montañas del Nalón" explicaron que se presentará como la gran "ruta vertebradora del Valle, con cinco etapas y 105,8 km, desde el entorno del Ecomuseo Valle de Samuño hasta la Fuente de La Nalona en el Puerto de Tarna, en Caso. Un recorrido que conecta miradores, valles y montañas y ofrece a senderistas y viajeros una manera única de entender el valle desde las alturas, siguiendo el río que fue negro y hoy es fuente de vida".

La Mancomunidad Valle del Nalón señaló que, con su presencia en Fitur, quiere trasladar que el Plan de Sostenibilidad Turística, con un presupuesto de casi 3,7 millones provenientes de Fondos Next Generation de la UE, "ya no es una promesa, sino una transformación en marcha".