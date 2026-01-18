Un alcalde "maravilloso" y un cariño que traspasó fronteras: siguen las condolencias en San Martín por el fallecimiento de Graciano Torre

Familiares, amigos, compañeros de partido, antiguos alumnos, vecinos... Numerosas personas siguen pasando este domingo por la capilla ardiente instalada en el salón de Plenos de San Martín del Rey Aurelio para dar su último adiós a Graciano Torre, alcalde del concejo entre 1991 y 2001 y consejero del Principado durante cuatro legislaturas. "Es un orgullo ver todo el cariño que la gente le tenía a mi padre", indicó Marcelino Torre al recibir las muestras de condolencia junto a su hermana Laura y su madre Rosa.

Marcelino Torre conversa con Pablo Xuan Manzano, a la derecha de la imagen, en la capilla ardiente. / M. Á. G.

Un cariño que traspasó fronteras. Emilio Cañadas, fue alcalde del municipio extremeño de Jarandilla de la Vera, "de donde viene el pimentón", detalló con una sonrisa amable, recién llegado de Extremadura. "Conocí a Chano en una comisión de mancomunidades de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), en la que él representaba a Asturias y yo a Extremadura. Fue una experiencia gratísima porque hice un gran amigo. Es mi familia de Asturias".

María Jesús Ferreiro y José Manuel Suárez firman en el libro de condolencias. / M. Á. G.

"De Chano destacaría su seriedad y su compromiso. Y, junto a esa rectitud que tenía, el cariño que transmitía a los demás, y que era correspondido. Cuando he venido a visitarle, también en estos últimos meses, era impresionante la cantidad de gente que lo paraba por la calle para saludarle y mostrarle su afecto. Para los que hemos sido alcaldes, tener ese cariño de tus vecinos es muy grande".

Vecinos

María Jesús Ferreiro y José Manuel Suárez fueron dos de los numerosos vecinos de San Martín que acudieron a mostrar sus condolencias a la familia. "Era muy buena persona y una maravilla como alcalde. Y una persona muy cercana. Yo fui profesora, trabajé con él y sus antiguos alumnos le tenían un aprecio enorme. Están viniendo muchísimos a dar el pésame", señaló Ferreiro.

También fue compañero como docente de Graciano Torre el escritor entreguín Pablo Xuan Manzano. "Era un trabajador incansable, muy buen compañero y muy buen maestro. Y siempre fue una persona muy comprometida con todo lo que hacía".