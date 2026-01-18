Diez días de espera frente a menos de uno: la brecha entre los datos oficiales y la realidad en los centros de salud del Caudal

La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Salud y la Sanidad Pública en la comarca del Caudal está decidida a seguir con su movilización social ante, entre otros muchos problemas, lo que consideran una clara discrepancia entre los datos oficiales sobre las demoras o citas presenciales con el médico de familia y enfermería y la realidad que, aseguran, constatan a diario en los centros de salud. El colectivo sostiene que las cifras facilitadas hace unos meses por la gerencia del área sanitaria VII no reflejan fielmente la situación que viven muchos pacientes y apunta a demoras que, en Mieres, pueden alcanzar hasta los diez días para conseguir cita con el médico de cabecera.

La plataforma lleva meses convocando concentraciones frente al salud Sur de Mieres con el objetivo de implicar directamente a los vecinos. Durante la protesta se recogen testimonios y datos concretos sobre los tiempos de espera para consultas presenciales, con la intención de contrastarlos con los informes oficiales remitidos por la administración sanitaria.

Según la información facilitada hace unos meses por la gerencia del área VII —que incluye Mieres, Aller y Lena—, la demora media para atención presencial en los centros de salud del Caudal se situó durante casi todo 2024 por debajo de un día, con una media de 0,77 días. Solo a comienzos de mayo y junio se habrían registrado esperas ligeramente superiores a las 24 horas. Sin embargo, la plataforma pone seriamente en duda estos registros. “Son valores que chocan frontalmente con lo que observamos a pie de calle”, señalan desde el colectivo, que recibe de forma continuada quejas de pacientes que aseguran esperar varios días para ser atendidos.

Largas esperas

Los ejemplos concretos refuerzan esta denuncia. El pasado viernes, en el centro de salud Sur se tramitaron citas con el médico de familia para el 26 de enero, lo que supone una espera de diez días naturales, con dos fines de semana y una semana laboral completa por medio. Otros pacientes fueron citados para el 22 de enero, acumulando una demora de seis días. “Estas situaciones no son excepcionales, se repiten con frecuencia”, subrayan fuentes de la plataforma.

Según fuentes consultadas por este diario, una de las causas que explican estos retrasos es la dificultad para cubrir las bajas de algunos facultativos, lo que reduce la capacidad asistencial y obliga a redistribuir agendas ya de por sí tensionadas. Esta circunstancia afecta especialmente a la continuidad asistencial, uno de los aspectos más valorados por los pacientes. El movimiento en defensa de la sanidad pública también hace una valoración al respecto: “Hay importantes diferencias entre unos médicos y otros incluso dentro del mismo centro de salud, debido al cupo de pecientes que le corresponde a cada profesional. Es una rueda. La carga de trabajo lleva al agotamiento, aumentando las bajas por enfermedad y la rotación del personal, lo que sobrecarga aún más a los equipos restantes”

La preocupación del colectivo ha llegado ya al ámbito político. La consejera de Salud del Principado de Asturias, María Concepción Saavedra, reconoció recientemente la existencia de demoras en la Atención Primaria de Mieres y se comprometió a realizar un estudio detallado de la situación en los centros de salud Norte y Sur. Este compromiso se produjo tras una reunión mantenida el jueves con representantes de la plataforma, en la que se le trasladaron los resultados de una encuesta realizada entre unos 400 usuarios de los ambulatorios mierenses.

En la citada reunión, la consejera apuntó que los problemas de demora se estaban detectando preferentemente en el centro de salud Norte. Sin embargo, es en el Sur donde se han revelado en los últimos días demoras en las citadas de hasta diez días.

Encuesta ciudadana

La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Sanidad Pública realizó hace unos meses en Mieres una pionera encuesta entre 400 vecinos que ya reveló que más del 30% de las personas encuestadas superaban los siete días de espera para ser atendidas, especialmente en el centro de salud Norte, aunque también se detectan retrasos significativos en el Sur. El 67 por ciento de las citas presenciales se propusieron más de tres días. La consejera admitió conocer los problemas en el Norte y reconoció que desconocía la magnitud de las demoras en el Sur, comprometiéndose a analizar la situación y aplicar medidas correctoras.

Entre las posibles soluciones se plantean el refuerzo de plantillas, la reducción de la temporalidad y una mayor estabilidad de los profesionales para garantizar la continuidad asistencial. Mientras tanto, la plataforma insiste en que la voz de los pacientes debe ser escuchada. “No buscamos confrontación, pero sí transparencia y una sanidad que responda a la realidad que vive la gente”, señalan sus portavoces al tiempo que invitan a la ciudadanía a participar en las concentraciones que los últimos viernes de cada mes organizan frente al centro de salud Sur.