Un impresionante caballo de hierro erigido sobre un banco: así es el mirador más desconocido y espectacular de Asturias, donde se ve desde el mar hasta los Picos de Europa
La increíble escultura, llamada "Libre" y de 500 kilos, fue creada por un vecino ganadero con 2.000 varillas
Es espectacular, pero muy desconocido. Desde el mirador de la campa L'Arquera, en el concejo de San Martín del Rey Aurelio, uno puede ver en días despejados desde el mar Cantábrico hasta los mismísimos Picos de Europa. Y hacerlo desde un banco tan único como impresionante. Se trata de un enorme caballo de hierro erigido sobre sus dos patas traseras, obra del escultor y ganadero Karlos Ordiz.
Se llama "Libre"
Este vecino de Santa Bárbara decidió construir esta majestuosa escultura allí donde él se sentía libre. "Aquí hay silencio, sensación de libertad y puedes mirar para cualquier lado con un paisaje precioso. Y qué mejor que hacerlo desde un banco", asegura el artista. Pero no un banco cualquiera, sino uno que represente justamente esa libertad. De ahí el caballo y su nombre: "Libre".
Casi 500 kilos de peso
Ordiz empleó para su construcción casi 2.000 metros de varillas de hierro. La escultura pesa casi 500 kilos y está sujeta a una estructura con un banco, que se asoma al espectacular paisaje, en las cuencas mineras asturianas. Visible desde lejos, el caballo de Karlos Ordiz se ha convertido en todo un icono en el concejo y en parada obligatoria para senderistas, ciclistas y amantes de la naturaleza y la fotografía.
A casi 900 metros sobre el nivel del mar
Para llegar hasta allí, hay que dirigirse a Sotrondio. Desde allí la ruta es de 8 kilómetros con un ascenso de 588 metros. La cima, desde donde se obtienen unas impresionantes vistas de Asturias, se encuentra a 839 metros sobre el nivel del mar. A pie, la ruta transcurre por pueblos, praos, capillas (como la de Nuestra Señora de Covadonga), áreas recreativas (como El Abederiu) e incluso lagunas.
