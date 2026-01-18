Langreo Centro gana la carrera contra el cáncer: la prueba solidaria organizada por los vecinos del barrio reunió a 532 personas (y 41 mascotas)
La prueba casi agota los dorsales pese al mal tiempo l Todos los fondos recaudados se destinan a la lucha contra la enfermedad
Un total de 532 personas y 41 mascotas tomaron parte este domingo en la IV Carrera contra el Cáncer organizada por la asociación de vecinos de Langreo Centro. Todos los fondos recaudados en las inscripciones de la prueba solidaria se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Asturias.
Dorsales
Este año se pusieron a la venta 550 dorsales para corredores, al precio de 10 euros, con camiseta conmemorativa, y 50 dorsales para mascotas, por 5 euros, con un detalle incluido. "No hemos quedado muy cerca de dar todos los dorsales del límite que nos marcamos, pese a que el tiempo no ha acompañado. Es un evento consolidado", destacó David García, presidente de la asociación vecinal de Langreo Centro.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las lágrimas de Paula Echevarría y Lorena Castell y el 'sí' de Risto: el talento del Coro Minero conquista 'Got Talent
- El relato del conductor del autobús que arrolló a un hombre en Langreo al dar marcha atrás: 'Iba por la carretera y no lo vi; matar a una persona te queda para toda la vida... tendrá mujer y fíos
- Fallece un hombre atropellado por un autobús en Riaño, frente al Hospital Valle del Nalón
- Revolución en El Condao, Laviana, por una antena de telefonía móvil
- Tremendo susto en el Corredor del Nalón: el vuelco de un vehículo obliga a cortar la carretera y la línea de tren Laviana-Gijón
- Elenco de artistas en un cumpleaños muy especial en Langreo: Víctor Manuel, 'Celtas Cortos Nuberu'... todos juntos cantando 'Santa Bárbara bendita
- El 'caso Campelo', la 'invasión' de la parcela de Duro y la guerra de Ucrania: la agitada (y larga) transfomación de los Talleres del Conde en el nuevo recinto ferial de Langreo
- Intervención en el centro de mayores de Mieres: el Principado quiere poner fin a la 'guerra' nombrando nueva directora y anulando actividades