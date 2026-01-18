Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo modelo de financiaciónGrupo ParaguasProtestas MercosurBasura OviedoAcuerdo médicos AsturiasUniversidad Alfonso XTreelogic sale a bolsa
instagramlinkedin

Langreo Centro gana la carrera contra el cáncer: la prueba solidaria organizada por los vecinos del barrio reunió a 532 personas (y 41 mascotas)

La prueba casi agota los dorsales pese al mal tiempo l Todos los fondos recaudados se destinan a la lucha contra la enfermedad

Participantes en la salida de la carrera. |

Participantes en la salida de la carrera. |

Miguel Ángel Gutiérrez

Langreo

Un total de 532 personas y 41 mascotas tomaron parte este domingo en la IV Carrera contra el Cáncer organizada por la asociación de vecinos de Langreo Centro. Todos los fondos recaudados en las inscripciones de la prueba solidaria se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Asturias.

Dorsales

Este año se pusieron a la venta 550 dorsales para corredores, al precio de 10 euros, con camiseta conmemorativa, y 50 dorsales para mascotas, por 5 euros, con un detalle incluido. "No hemos quedado muy cerca de dar todos los dorsales del límite que nos marcamos, pese a que el tiempo no ha acompañado. Es un evento consolidado", destacó David García, presidente de la asociación vecinal de Langreo Centro.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las lágrimas de Paula Echevarría y Lorena Castell y el 'sí' de Risto: el talento del Coro Minero conquista 'Got Talent
  2. El relato del conductor del autobús que arrolló a un hombre en Langreo al dar marcha atrás: 'Iba por la carretera y no lo vi; matar a una persona te queda para toda la vida... tendrá mujer y fíos
  3. Fallece un hombre atropellado por un autobús en Riaño, frente al Hospital Valle del Nalón
  4. Revolución en El Condao, Laviana, por una antena de telefonía móvil
  5. Tremendo susto en el Corredor del Nalón: el vuelco de un vehículo obliga a cortar la carretera y la línea de tren Laviana-Gijón
  6. Elenco de artistas en un cumpleaños muy especial en Langreo: Víctor Manuel, 'Celtas Cortos Nuberu'... todos juntos cantando 'Santa Bárbara bendita
  7. El 'caso Campelo', la 'invasión' de la parcela de Duro y la guerra de Ucrania: la agitada (y larga) transfomación de los Talleres del Conde en el nuevo recinto ferial de Langreo
  8. Intervención en el centro de mayores de Mieres: el Principado quiere poner fin a la 'guerra' nombrando nueva directora y anulando actividades

Siete queserías asturianas y un mismo objetivo: hacer del afuega’l pitu un queso de referencia a nivel nacional

Siete queserías asturianas y un mismo objetivo: hacer del afuega’l pitu un queso de referencia a nivel nacional

Langreo Centro gana la carrera contra el cáncer: la prueba solidaria organizada por los vecinos del barrio reunió a 532 personas (y 41 mascotas)

El fútbol-sala se renueva en Laviana: el Ayuntamiento reparará los hundimientos y grietas de la cancha de la Avenida

El relato del conductor del autobús que arrolló a un hombre en Langreo al dar marcha atrás: "Iba por la carretera y no lo vi; matar a una persona te queda para toda la vida... tendrá mujer y fíos"

El relato del conductor del autobús que arrolló a un hombre en Langreo al dar marcha atrás: "Iba por la carretera y no lo vi; matar a una persona te queda para toda la vida... tendrá mujer y fíos"

Un alcalde "maravilloso" y un cariño que traspasó fronteras: siguen las condolencias en San Martín por el fallecimiento de Graciano Torre

Un alcalde "maravilloso" y un cariño que traspasó fronteras: siguen las condolencias en San Martín por el fallecimiento de Graciano Torre

Un impresionante caballo de hierro erigido sobre un banco: así es el mirador más desconocido y espectacular de Asturias, donde se ve desde el mar hasta los Picos de Europa

Un impresionante caballo de hierro erigido sobre un banco: así es el mirador más desconocido y espectacular de Asturias, donde se ve desde el mar hasta los Picos de Europa

Diez días de espera frente a menos de uno: la brecha entre los datos oficiales y la realidad en los centros de salud del Caudal

Diez días de espera frente a menos de uno: la brecha entre los datos oficiales y la realidad en los centros de salud del Caudal

Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: "Era un político ejemplar"

Tracking Pixel Contents