Langreo Centro gana la carrera contra el cáncer: la prueba solidaria organizada por los vecinos del barrio reunió a 532 personas (y 41 mascotas)

Un total de 532 personas y 41 mascotas tomaron parte este domingo en la IV Carrera contra el Cáncer organizada por la asociación de vecinos de Langreo Centro. Todos los fondos recaudados en las inscripciones de la prueba solidaria se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Asturias.

Dorsales

Este año se pusieron a la venta 550 dorsales para corredores, al precio de 10 euros, con camiseta conmemorativa, y 50 dorsales para mascotas, por 5 euros, con un detalle incluido. "No hemos quedado muy cerca de dar todos los dorsales del límite que nos marcamos, pese a que el tiempo no ha acompañado. Es un evento consolidado", destacó David García, presidente de la asociación vecinal de Langreo Centro.