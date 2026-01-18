Langreo convoca una reunión con los vecinos por los malos olores
El gobierno local les informará en el encuentro de las gestiones que está realizando
M. Á. G.
El gobierno local de Langreo adelantó ayer que el próximo lunes, a las 12.00 horas, el concejal de Urbanismo, José Antonio Cases, se reunirá con los vecinos del barrio Urquijo para "trasladar las gestiones que está realizando el Consistorio en relación al problema existente de malos olores en La Felguera".
Los vecinos afectados por el prolongado problema de los malos olores en La Felguera han exigido explicaciones al Ayuntamiento de Langreo y a la Consejería de Medio Ambiente del Principado. Quieren conocer toda la documentación de la que disponen las administraciones. "Vamos a pedir toda la información y queremos tener acceso al expediente sobre este problema", indicó el pasado 7 de enero Emilio Silva, portavoz de la plataforma de afectados y presidente de la Asociación de Vecinos del barrio Urquijo. Es la decisión que se tomó en una asamblea celebrada en Langreo en la que se acordó aplazar la concentración contra los malos olores, prevista para el día 15 de enero, al jueves día 29.
El Ayuntamiento de Langreo encargó un informe a una empresa especializada y el resultado de ese trabajo es el que quieren conocer de primera mano los vecinos. Los "olfateadores" contratados por el Consistorio señalaron el pasado mes de octubre a una empresa de reciclaje ubicada en Valnalón de la que se sospechaba desde un principio como presunta causante del foco del hedor.
Protesta
"Como hace unos días que no hay malos olores la gente piensa que se ha solucionado el problema, pero no ha cambiado nada y sabemos que la situación se reproducirá en poco tiempo", aseguró la pasada semana Emilio Silva. "No vamos a permitir que se deje pasar", insistió. Para ello, saldrán a la calle a finales de mes.
- Las lágrimas de Paula Echevarría y Lorena Castell y el 'sí' de Risto: el talento del Coro Minero conquista 'Got Talent
- Grave accidente de tráfico en Langreo, con una mujer herida tras dar varias vueltas de campana en su coche
- Revolución en El Condao, Laviana, por una antena de telefonía móvil
- Tremendo susto en el Corredor del Nalón: el vuelco de un vehículo obliga a cortar la carretera y la línea de tren Laviana-Gijón
- Elenco de artistas en un cumpleaños muy especial en Langreo: Víctor Manuel, 'Celtas Cortos Nuberu'... todos juntos cantando 'Santa Bárbara bendita
- El 'caso Campelo', la 'invasión' de la parcela de Duro y la guerra de Ucrania: la agitada (y larga) transfomación de los Talleres del Conde en el nuevo recinto ferial de Langreo
- Intervención en el centro de mayores de Mieres: el Principado quiere poner fin a la 'guerra' nombrando nueva directora y anulando actividades
- Los pisos de segunda mano más baratos de Asturias se encarecen hasta un 16%: estos son los concejos donde se encuentran