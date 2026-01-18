Langreo convoca una reunión con los vecinos por los malos olores

El gobierno local de Langreo adelantó ayer que el próximo lunes, a las 12.00 horas, el concejal de Urbanismo, José Antonio Cases, se reunirá con los vecinos del barrio Urquijo para "trasladar las gestiones que está realizando el Consistorio en relación al problema existente de malos olores en La Felguera".

Los vecinos afectados por el prolongado problema de los malos olores en La Felguera han exigido explicaciones al Ayuntamiento de Langreo y a la Consejería de Medio Ambiente del Principado. Quieren conocer toda la documentación de la que disponen las administraciones. "Vamos a pedir toda la información y queremos tener acceso al expediente sobre este problema", indicó el pasado 7 de enero Emilio Silva, portavoz de la plataforma de afectados y presidente de la Asociación de Vecinos del barrio Urquijo. Es la decisión que se tomó en una asamblea celebrada en Langreo en la que se acordó aplazar la concentración contra los malos olores, prevista para el día 15 de enero, al jueves día 29.

El Ayuntamiento de Langreo encargó un informe a una empresa especializada y el resultado de ese trabajo es el que quieren conocer de primera mano los vecinos. Los "olfateadores" contratados por el Consistorio señalaron el pasado mes de octubre a una empresa de reciclaje ubicada en Valnalón de la que se sospechaba desde un principio como presunta causante del foco del hedor.

Protesta

"Como hace unos días que no hay malos olores la gente piensa que se ha solucionado el problema, pero no ha cambiado nada y sabemos que la situación se reproducirá en poco tiempo", aseguró la pasada semana Emilio Silva. "No vamos a permitir que se deje pasar", insistió. Para ello, saldrán a la calle a finales de mes.