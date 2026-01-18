Mieres modernizó sus instalaciones deportivas en 2025 con más de cuatro millones de euros: "Es una apuesta de futuro"

El Ayuntamiento de Mieres ha hecho repaso de las mejoras en instalaciones deportivas abordadas el año pasado. El gobierno local destaca una inversión superior a los 4 millones de euros. "Tenemos clara la importancia del deporte para la ciudadanía y por eso trabajamos para fomentarlo y promocionarlo", señaló el concejal del área, César Menéndez.

El edil destaca que se trata de "una inversión a futuro y como tal apostamos por ella". Menéndez quiso incidir también en la importante labor que realizan las asociaciones y clubes deportivos del concejo que "día a día promocionan el deporte a todas las edades con entrenamientos, equipos, torneos y actividades que permiten a todos y a todas disfrutar de la práctica deportiva a distintos niveles y competiciones". "Tenemos que destacar su trabajo e implicación en el fomento del deporte y de valores como el compañerismo, la constancia o la disciplina".

El Gobierno local destaca su compromiso con la promoción del deporte, la salud y la calidad de vida. Un compromiso que, según subrayan los gestores municipales, se refleja de forma clara en los datos de inversión ejecutados durante el pasado ejercicio.

En concreto, a lo largo de 2025 el Ayuntamiento de Mieres puso en marcha actuaciones en equipamientos deportivos por un importe superior a los cuatro millones de euros. La principal de ellas es la rehabilitación integral del polideportivo de Oñón, el más antiguo del concejo, cuyas obras comenzaron en el mes de junio con un presupuesto de 3,2 millones de euros. "Esta actuación permitirá transformar por completo el edificio para convertirlo en una de las instalaciones deportivas más modernas del Principado, adaptada a las actuales necesidades de usuarios, clubes y asociaciones", apunta César Menéndez.

Oñón

El gobierno local indica que los trabajos en Oñón avanzan según lo previsto y que, una vez finalizados, el polideportivo contará con un espacio totalmente accesible, eficiente desde el punto de vista energético y sostenible, mejorando tanto la funcionalidad como el confort de quienes hacen uso habitual de estas instalaciones.

Junto a Oñón, 2025 fue también un año de importantes mejoras en los campos de fútbol del concejo. En el Hermanos Antuña se llevaron a cabo las obras de rehabilitación de la tribuna, con una inversión cercana a los 180.000 euros, así como la renovación completa del terreno de juego, que supuso un desembolso de 290.000 euros. A estas actuaciones se suma la intervención en el campo de fútbol de Ujo, todavía en marcha, con un presupuesto de 212.000 euros. Además, el Patronato Municipal de Deportes destinó más de 150.000 euros a trabajos de mantenimiento y mejora en distintas instalaciones .