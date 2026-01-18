Miguel Pruneda, investigador del Centro de Nanotecnología de El Entrego: "Usamos sinergias para desarrollar una IA cuántica"

El Entrego acogió esta última semana la presentación del nuevo proyecto de investigación en inteligencia artificial y computación cuántica que se lleva a cabo en el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN). El acto contó con la presencia de la presidenta de Cauce Nalón, Isabel Rivera, y del alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, representantes de las entidades organizadores del evento. También acompañó a los conferenciantes Álvaro Fernández, director del Centro de Supercomputación de Castilla y León (SCAYLE).

La presentación contó con una gran asistencia de público que pudo conocer de mano del director del CINN, Adolfo Fernández, las líneas de investigación del centro y su evolución en estos últimos años. La parte central del evento fue la conferencia impartida por Miguel Pruneda, investigador del CINN y coordinador del proyecto "Combinando inteligencia artificial y computación cuántica". El investigador hizo una descripción general de las líneas de trabajo que se realizan en el CINN alrededor del futuro "simulador cuántico", comparando el estado actual con los primeros años de los ordenadores a mediados del siglo pasado y describiendo cómo se pueden usar los átomos de Rydberg ("átomos gordos") como "qubits", o unidades básicas de computación (el equivalente cuántico al bit de ceros y unos en la computación "clásica"). Tras explicar los problemas existentes para controlar el experimento (usando lasers para manipular los átomos y preparar los qubits en la configuración necesaria para realizar un "cálculo"), la charla se enfocó en las posibilidades de la inteligencia artificial para ayudar a desarrollar esta tecnología, entender las propiedades físicas del propio sistema, o diseñar nuevos algoritmos para aplicaciones específicas.

Proyecto

De esta forma, explicó, se consigue una sinergia entre "IA clásica y su aplicación en un sistema cuántico que nos permite desarrollar una ‘IA cuántica’". Finalmente se presentó la estructura general del proyecto coordinado, con cuatro nodos (Asturias, Zaragoza, Madrid y Barcelona), y cómo esta estructura multinodal puede beneficiar el desarrollo de las tecnologías cuánticas en Asturias, generando un flujo de conocimiento alrededor del CINN.

La charla despertó el interés de muchos de los asistentes, que manifestaron su satisfacción por conocer mejor las actividades científicas que se realizan en el CINN. También se generaron reflexiones sobre posibles riesgos de estas tecnologías cuánticas.