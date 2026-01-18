Morcín reúne este domingo a la alta cocina del afuega’l pitu

"Afuega’l pitu, pan…y a correr", del restaurante Casa Eutimio de Lastres, fue el primer plato degustado la tarde del jueves, tras sorteo previo en La Foz de Morcín, por el jurado que valoró las siete mejores recetas seleccionadas para participar en la gran final del II Concurso de platos elaborados con esta variedad quesera. El plato ganador se dará a conocer este domingo durante la celebración del XLIV Certamen del queso afuega´l pitu, que pregonará Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias.

Después le tocó el turno al restaurante Continental de Lugones con su "Flamenquín de afuega´l pitu", a la sidrería Montera Picona de Gijón con su "Chipi Boom 2.0", a la cafetería La Bayuca del Caleyo, en Ribera de Arriba, con "El pecado de Asturias", a la sidrería Feudo Real de Grado con su "Trampantojo de donuts de afugega´l pitu", al restaurante Los Arcos de Cangas de Onís con su ""Panipuri de afuega´l pitu rojo y blanco", y, finalmente, al restaurante La Escollera de San Juan de la Arena con su "Afuega´l Pitu con pitu".

Esta competición culinaria, cuyo fin es potenciar la presencia del afuega´l pitu en la restauración asturiana, fue organizada por la Hermandad de La Probe, el Ayuntamiento de Morcín y el Consejo Regulador de la DOP Afuega´l Pitu con la colaboración de la Asociación Patronal de Hostelería y Turimo de Asturias (OTEA), Tierra Astur, el Club de Guisanderas y el Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos, bajo el patrocinio de Caja Rural de Asturias.

Programa de actos.

A las 10 horas tomarán la salida los 420 corredores inscritos para participar en el XIII Trail Afuega´l Pitu entre La Foz y el Monsacro, organizado por el club "Corriendo por Morcín". A las 11 tendrá lugar la apertura oficial con la participación de las queserías Tierra de Tineo, El Rebollín, Ca Sanchu, El Viso, La Arquera, La Borbolla y Temia. A mediodía, Margarita Mier, artesana de las Mazas de Morcín, realizará una demostración pública del método de elaboración ancestral.

A la una de tarde, Teresa Sanjurgo, directora de la Fundación Princesa de Asturias, pronunciará el pregón y, a continuación, se entregarán los galardones "Afuega´l Pitu de Oro" a Isabel García Martínez, presidenta de la DOP entre 2003 y 2021, y a Raquel Alvarez Rodríguez, presidenta entre 2021 y 2025. También se premiará a la quesería Temia por sus éxitos en concursos internacionales.

Felix de Piñera, recibirá después el "Nabu de Plata" por mantener viva la tradición del cultivo de nabos y se entregarán los premios del II Concurso de platos elaborados con afuega´l pitu. A continuación, se darán a conocer las queserías ganadoras en las variedades "roxu de trapu", "blancu de trapu", "atroncáu roxu" y "atroncáu blancu". Uno de los momentos más esperados y animados de la jornada será la subasta pública de las piezas ganadoras a cargo del actor Nacho Fernández. El año pasado se batió el record al alcanzar los 3.000 euros abonados por la sidrería Montera Picona de Gijón y se espera superar dicha cantidad, cuyo importe será donado al Banco de Alimentos.