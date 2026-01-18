Nevaria consolida su mayoría de edad como escaparate de la nieve en Asturias y con Alex Txikón como invitado de altura

La Feria de la Nieve y la Montaña (Nevaria) ha alcanzado su mayoría de edad convertida en algo más que un escaparate comercial. El evento es un punto de encuentro para quienes entienden la montaña como una forma de vida. La decimoctava edición del evento arrancó el sábado en Moreda (Aller) con un ambiente inmejorable y con un protagonista de altura, el alpinista Alex Txikón, cuya presencia marcó el pulso de una cita ya consolidada en el calendario invernal asturiano.

Desde primera hora, la carpa instalada en el recinto ferial de Moreda comenzó a recibir visitantes atraídos por una treintena de expositores que representan todo el universo de la nieve y la montaña. Disfrutaron de tiendas especializadas, marcas de equipamiento, estaciones de esquí nacionales, escuelas de esquí y snowboard y empresas de turismo activo. A medida que avanzaba la mañana, el goteo se convirtió en un auténtico río humano que llenó de vida los pasillos, confirmando el acierto del cambio de fechas decidido por el Ayuntamiento de Aller para acercar la feria a un momento con mayor probabilidad de nieve y estaciones invernales abiertas.

Pero si hubo un nombre que concentró miradas y conversaciones fue el de Alex Txikón. El alpinista vizcaíno, con más de 30 expediciones en su trayectoria y protagonista de la primera ascensión invernal al Nanga Parbat en 2016, se movió por la feria con cercanía y naturalidad, deteniéndose a charlar con aficionados, firmar autógrafos y compartir reflexiones. Para Txikón, su presencia en Moreda tenía un componente especial. Es su primera vez en Nevaria y también una oportunidad de reencontrarse con amigos y con una tierra por la que mostró un afecto sincero.

"El invierno es la época en la que las montañas muestran su máxima hermosura", explicó durante su intervención el alpinista vasco. Al tiempo, defendiendo la escalada invernal no solo como un reto deportivo, sino "como un ejercicio de exigencia personal y de inteligencia". En ese contexto, Txikón lanzó un claro mensaje: la necesidad de "recuperar el papel de los clubes de montaña y de la formación progresiva frente a la inmediatez que ofrecen hoy las nuevas tecnologías". "Se ha pasado de una época en la que los clubes y federaciones tenían un peso muy fuerte a otra en la que la gente hace sus planes por su cuenta, sin ese fomento ni esa educación previa", apunto a este diario Txikón, mientras no deja de atender amablemente a sus seguidores.

El alpinista recordó que su propio camino en la montaña comenzó gracias al club de su pueblo y "al trabajo desinteresado de monitores y voluntarios". Desde esa experiencia, insistió en la importancia de enseñar a las nuevas generaciones "no solo a escalar o a caminar por la montaña, sino a respetarla y a comprenderla". "Las montañas son hermosas, pero lo que las hace grandes es su gente", afirmó. Destacó el carácter cercano y hospitalario de los asturianos como parte esencial de esa magia que atrapa a quien se adentra en sus cumbres.

La inauguración oficial contó también con la presencia de la directora general de Actividad Física y Deporte del Principado, Manuela Ena, quien subrayó el valor de Nevaria como escaparate de los deportes de invierno y de montaña, "no solo para Asturias sino para todo el territorio nacional". Ena destacó además que la feria coincidía con un momento especialmente propicio, con las dos estaciones abiertas, lo que permitía celebrar el evento "practicando el deporte de la nieve y luego disfrutando de la feria".

En la misma línea se expresó el alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, quien defendió el cambio de fechas como una decisión acertada. "Ahora mismo tanto Fuentes de Invierno como San Isidro están abiertas y creemos que va a haber una gran afluencia", señaló. Iglesias recordó que Nevaria cumple 18 años apostando por renovarse en cada edición y manteniendo una cifra estable de unos 30 stands, "muchos de ellos repetidores, lo que demuestra la fidelidad del sector". Para el regidor, la feria es también una herramienta clave para potenciar Fuentes de Invierno como "piedra angular" del desarrollo turístico del concejo y para avanzar en la desestacionalización.

El pulso comercial se dejó notar entre los expositores. Marifé Turón, comerciante de Mieres y responsable de Deportes Tuñón, destacaba el buen ambiente y las ganas de comprar, aunque recordaba que la temporada fuerte de ropa de invierno suele activarse en enero. "Este año la feria nos pilla en periodo de rebajas", explicaba, valorando positivamente la afluencia. Entre los visitantes, Carlos Rubio, vecino de Oviedo y usuario habitual de Fuentes de Invierno, definía Nevaria como "una parada obligada" para hacer compras, conocer ofertas y, sobre todo, reencontrarse con amigos.

La programación se completó el sábado on la entrega de reconocimientos de la Federación de Deportes de Invierno del Principado de Asturias en el Teatro Cine Carmen, reforzando el carácter institucional y deportivo del evento. Nevaria se despide este domingo con nuevos talleres, la proyección del documental "SKIFT: donde termina el control, empieza la aventura", centrado en un grupo de esquiadores en el Ártico noruego, entrevistas con sus protagonistas y la sesión musical de DJ Grand, que pondrá el broche final entre las 19.00 y las 21.00 horas. A las 20.00 se entregará además el premio al mejor estand.

Nevaria demuestra que ha sabido crecer sin perder su esencia. Y en ese equilibrio entre feria y reflexión sobre el futuro de la montaña, Alex Txikón ha encajado a la perfección.