Siete queserías asturianas y un mismo objetivo: hacer del afuega’l pitu un queso de referencia a nivel nacional

Las siete queserías asturianas dedicadas a la elaboración del afuega’l pitu y el Gobierno del Principado están de acuerdo. Es el momento de que esta especialidad autóctona aborde de una manera definitiva el asalto al mercado nacional. Los productores perciben que la variedad está ganando adeptos y la Administración está decidida a seguir invirtiendo en promoción. Así los expresaron ambas partes este domingo en La Foz con motivo de la celebración del Certamen del Quesu Afuega’l Pitu de Morcín, que tuvo como pregonera a Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias.

Teresa Sanjurjo, durante el pregón, con representantes de la denominacón de origen al fondo. | D. M.

La localidad morciniega acogió este fin de semana la XLIV edición de un certamen que disfruta de una madurez renovada. La cita pretende mandar un mensaje claro: "El afuega’l pitu quiere y puede jugar en las grandes ligas del queso español". El encuentro reunió a las siete queserías que actualmente integran la Denominación de Origen Protegida (DOP): Tierra de Tineo, El Rebollín, Ca Sanchu, El Viso, La Arquera, La Borbolla y Temia. La cita evidenció el buen momento que atraviesa el sector, tanto en términos de producción como de reconocimiento. Uno de los síntomas de ese nuevo impulso es la implicación directa de los trece concejos que conforman la DOP Afuega’l Pitu. Casi todos sus alcaldes estuvieron presentes en La Foz, reforzando el carácter territorial de una denominación que se extiende por distintas comarcas y que ha encontrado en Morcín su gran escaparate anual.

Concurso y homenajes

A ello se sumó el éxito del II Concurso de Platos Elaborados con Queso Afuega’l Pitu, en el que el restaurante Casa Eutimio, de Lastres, volvió a demostrar la enorme versatilidad gastronómica de este queso, "capaz de brillar tanto en recetas tradicionales como en elaboraciones contemporáneas". El certamen sirvió también para reconocer trayectorias clave en la consolidación de la denominación. Fueron homenajeadas Isabel García Martínez, presidenta de la DOP entre 2003 y 2021, y Raquel Álvarez Rodríguez, que ocupó el cargo entre 2021 y 2025, dos etapas fundamentales para el crecimiento, la profesionalización y la proyección exterior del afuega’l pitu. Además, la quesería Temia recibió un reconocimiento especial por sus éxitos recientes en concursos internacionales, "un reflejo del salto cualitativo que están dando algunas elaboraciones amparadas por la DOP".

Desde el ámbito institucional, el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, aportó datos que confirman la buena salud del sector. En 2024 se produjeron más de 109.000 kilos de afuega’l pitu bajo la denominación de origen, elaborados a partir de más de 820.000 litros de leche y con un precio medio en torno a los 14 euros por kilo. "Es una manera de trabajar por un producto de calidad dentro del conjunto de denominaciones de origen que tenemos en Asturias", subrayó el consejero, que defendió el apoyo conjunto a productores y elaboradores.

Salir de Asturias

Marcos insistió en que la promoción es una de las grandes prioridades del Principado en esta legislatura. El Consejo Regulador de la DOP cuenta con ayudas que superan los 80.000 euros y, de cara a 2026, el Gobierno autonómico ha habilitado una partida global de un millón de euros destinada a promoción de los quesos. "Ya no se trata solo de mostrar las bondades de nuestras producciones aquí, sino de acudir a los mercados de fuera de nuestras fronteras para dar ese empujón definitivo", afirmó.

Un mensaje que comparte plenamente la nueva presidenta de la DOP Afuega’l Pitu, Verónica Álvarez, quien describió el momento del sector como "muy positivo". Álvarez destacó que, para queserías pequeñas y de aldea, la posibilidad de promocionarse fuera del ámbito local es clave. "Cada vez, tanto a nivel nacional como internacional, se ve que el afuega’l pitu va teniendo nombre. En mercados fuera de Asturias ya identifican el queso", explicó, señalando a Madrid como uno de los principales focos de crecimiento, sin renunciar a consolidar presencia en otras comunidades y, a más largo plazo, fuera de España.

Verónica Álvarez subrayó que la denominación está abierta a nuevas incorporaciones y que el afuega’l pitu camina hacia una posición destacada dentro del panorama quesero asturiano. "Nuestros gigantes son el cabrales y el gamonéu, pero creo que el afuega’l pitu y el casín van a estar ahí", afirmó, convencida de que el queso morcíniego está en condiciones de situarse en un escalón de referencia.

El director del certamen, Pepe Sariego, aportó una visión complementaria, incidiendo en la necesidad de abrir mercados para garantizar la rotación del producto. "Las queserías no crecen en número y por eso hay que abrir mercados fuera de Asturias", señaló, defendiendo la presencia en grandes superficies y no solo en tiendas especializadas. "Si se quiere crecer, hay que abrir mercados", resumió, aunque admitió que el sector quizá avanza "con un pelín de retraso".

El pregón

El broche de oro a la jornada lo puso el pregón de Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias, que elevó el certamen a una dimensión cultural y simbólica. Sanjurjo recordó que, más allá de la calidad de un queso, el afuega’l pitu representa valores como el esfuerzo compartido, la cooperación, el deseo de mejora y el progreso sostenido. "Celebramos un legado transmitido de generación en generación", afirmó, reivindicando "la cultura rural como una forma de vida ligada a la naturaleza, al trabajo paciente y al cuidado de los productos".

Con una intervención cargada de sensibilidad, definió el queso como "un producto mágico", casi "un regalo de los dioses", capaz de transformar ingredientes humildes en algo extraordinario. Citando al empresario y patrono de la Fundación Francisco Rodríguez, describió el afuega’l pitu como "un trozo de prehistoria puesto al día, un puente colgante hacia el mañana desde un ayer remoto". Unas palabras que resonaron con fuerza entre el público y que reforzaron la idea central del certamen: "Preservar la tradición no es mirar atrás, sino construir futuro".

En esa conjunción entre identidad, calidad y ambición se mueve hoy el afuega’l pitu, decidido a dejar de ser un secreto bien guardado de Asturias para convertirse en un embajador de su territorio en el conjunto del mercado nacional.