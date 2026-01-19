La puja por el mejor queso Afuega'l Pitu de Asturias, tan emocionante como la subasta del campanu: un restaurante de Gijón pagó 3.200 euros por la pieza ganadora

Los siete productores que actualmente elaboran en Asturias el Afuega’l Pitu sacaron al mercado el año pasado casi 110.000 kilos de esta variedad de queso autóctono. Los consumidores pagaron de media unos 14 euros por kilo. Este precio económico está lejos de competir con los más de mil euros por kilo que se pagan por el Pule, elaborado en Serbia con leche de burra balcánica, o por el Moose Cheese sueco. Sin embargo, este queso asturiano tiene un valor añadido de carácter solidario que multiplica su valor, al menos una vez al año.

La segunda subasta profesional de los quesos ganadores del Certamen del Quesu Afuega’l Pitu de Morcín arrancó en cien euros. Siete reconocidos restaurantes de la región participaron en una puja que, por momentos, rivalizó en emoción con la del campanu. Al final, Emilio Rubio, de la sidrería Montera Picona (Gijón), pagó 3.200 euros por el apetitoso bocado aportado por las cuatro queserías ganadoras: Quesería Ca Sanchu (Atroncau blancu), Tierra de Tineo (Atroncau roxu), Temia de Grado (Blancu de trapu) y Quesería La Borbolla (Roxu de trapu).

Nacho Fernández y Fernando Delgado, con la cesta de quesos ganadores. / Foto cedida a LNE

Inmejorable destino

La notable cifra recaudada en la subasta no pudo tener mejor destino. “Esta iniciativa nació con una finalidad solidaria y el dinero se entregará íntegramente al Banco de Alimentos de Asturias, que precisamente tiene su sede en Morcín, en el polígono de Argame”, destacó Fernando Delgado, miembro del equipo organizador del certamen, que se celebra en La Foz.

El año pasado la puja ya sobrepasó las mejores previsiones, cuando Emilio Rubio pagó 3.000 euros por la preciada cesta de quesos premiados. En aquella ocasión, el dinero se destinó a ayudar a los afectados por la dana en Valencia. “La idea es buscar en cada edición una causa con la que colaborar”, apunta Delgado.

La puja de este año fue tan intensa y emocionante como la del anterior. En esta ocasión, Emilio Rubio acudió acompañado de su nieto, Marco, quien, según avanzaba la subasta, llegó incluso a ponerse al frente del lance, animando a su abuelo a no dejar escapar el premio.

Exposición de quesos. / D. M.

Subastador con carisma

La subasta ha cuajado como un atractivo añadido dentro del programa del Certamen del Quesu Afuega’l Pitu. A ello ha contribuido notablemente Nacho Fernández, que en las dos ediciones celebradas —con más de 6.000 euros recaudados— ha dirigido la puja salpicando el evento de buen humor. “Los participantes han entendido que el componente solidario merece un esfuerzo”, destacan los responsables de la Hermandad de la Probe, organizadora del encuentro.

El Banco de Alimentos de Asturias, destinatario del dinero recaudado en la subasta del Afuega’l Pitu, ayudó el año pasado a más de 13.000 asturianos. En sus campañas de recogida de alimentos colabora con más de 350 supermercados de toda la región, movilizando a cerca de mil voluntarios.