Ayuntamiento y Principado exigen medidas correctoras a la empresa acusada de generar malos olores en La Felguera: "Queremos que el aire que sale de allí sea respirable"

El Ayuntamiento de Langreo y el Principado exigirán a la empresa que supuestamente genera los malos olores que desde hace año y medio sufren los vecinos de La Felguera “medidas concretas de limpieza del aire”. Así se lo trasladó este lunes el concejal de Urbanismo y teniente de alcalde, José Antonio Cases, a los vecinos más afectados, los del barrio Urquijo y la zona más cercana a Valnalón. “Se han hecho inspecciones y se ha determinado el origen de los olores”, subrayó el edil que apuntó que a partir de ahí “se puede exigir la implementación de medidas correctoras para que el aire que sale de la empresa sea respirable para los vecinos de Langreo”. “Haremos todo lo posible para acabar con la situación”, insistió Cases, que transmitió a los vecinos “la determinación del Ayuntamiento” para lograr una solución. En el encuentro participó también el concejal de Obras, Pablo Álvarez.

El Ayuntamiento "no descarta nada"

En caso de que la empresa no acepte o ejecute esas medidas que le exijan las administraciones, desde el consistorio langreano “no se descarta nada”, aseguró Cases, dejando entrever que se podrían tomar medidas legales contra una compañía de la que el Ayuntamiento ya tiene varios expedientes.

Los vecinos salieron “contentos” de la reunión al comprobar que sus quejas “han llegado a buen puerto”. Emilio Silva, presidente de la Asociación de Vecinos del barrio Urquijo entiende que “desde el Ayuntamiento se están haciendo bien las cosas”. Aun así reconoció que el trámite de esos expedientes “lleva un tiempo” y por eso los afectados darán un margen de tiempo al Consistorio para alcanzar la solución. Todo esto se lo trasladarán a los langreanos en una manifestación que está convocada para las 19.00 horas del próximo día 29 de enero. “Será una concentración informativa en la que explicaremos a los vecinos lo que se está haciendo el Ayuntamiento”.

Medidas correctoras

Entre las medidas correctoras que se apuntan están la obligación de la empresa que supuestamente genera lo malos olores de presentar una declaración de impacto ambiental integrada, un permiso que deben presentar las industrias potencialmente contaminantes y que debe ser aprobado por el Principado. En ese documento se establecen todos los requisitos ambientales para operar de forma sostenible, estableciendo límites de emisión, medidas de protección y control de residuos.

El Ayuntamiento de Langreo encargó hace un año un informe a una empresa especializada que el pasado mes de octubre señaló a una empresa de reciclaje ubicada en Valnalón de la que se sospechaba desde un principio como presunta causante del foco del hedor.

Año y medio de quejas

El problema viene de lejos, ya en verano de 2024, el Ayuntamiento mantuvo contacto con la empresa en el que se inició un "expediente de medidas correctoras", en el que se exigía soluciones para "eliminar los olores derivados de su actividad en Valnalón, que venían afectando a la población de La Felguera, generando numerosas quejas y denuncias". Si bien inicialmente ejecutó algunas de estas medidas, más adelante, según la versión municipal, su actitud cambió y rechazó seguir implementando nuevas soluciones, argumentando "que no se reconocía como entidad responsable de las molestias por olores que supuestamente afectan a los vecinos del centro de La Felguera". El alcalde de Langreo, Roberto García, subrayó entonces que la empresa se desentendió de sus responsabilidades y que se plantó ante el Consistorio, asegurando que "no existían pruebas objetivas que identificasen la fuente de los problemas". Fue entonces cuando el consistorio encargó el informe a los “olfateadores”. Esa documentación y los expedientes abiertos es lo que se ha dado a conocer ahora a los vecinos afectados.

Medidas

El Ayuntamiento sospechó desde un principio, como presunta causante de los malos olores, de una empresa del entorno de Valnalón, a la que se le exigieron medidas correctoras. La empresa, sin embargo, rechazó ser la responsable y no quiso aplicar todas las medidas exigidas. Ante esta situación, el Consistorio langreano decidió buscar "pruebas objetivas" y contactar con una empresa de olfateadores especializados para pedir presupuesto y saber a qué atenerse. Posteriormente se contrató el servicio.

La compañía que se ocupó del estudio del origen del foco del mal olor, que confirmó las sospechas del Ayuntamiento fue una multinacional que presta servicios vinculados con el medio ambiente y que cuenta con un departamento específico dedicado al estudio de la contaminación por olores. En España, dispone en su sede de Alicante con siete profesionales y un laboratorio olfatométrico. Los estudios de campo que realiza para casos como el de La Felguera, destinados a obtener "mapas de olores", se dividen en dos tipo. El primero, el denominado "método en rejilla" consiste, básicamente, en realizar "percepciones olfativas" en un número amplio de puntos de medición en el entorno de la zona que se va a estudiar.

Asistentes a la concentración contra los malos olores organizada en Langreo en octubre. / M. Á. G.

A partir de estos resultados, se calcula la "frecuencia de olor" en esos puntos y se compara con unos niveles guía. La otra modalidad, "el método del penacho", consiste en medir la intensidad del olor, "desplazándose desde una distancia de inicio en la que no se perciba olor alguno a sotavento de la planta hacia la fuente de olor", indicaron los responsables de Suez. Mediante la aplicación de modelos de dispersión, se calcula la emisión de olor del foco y los niveles de inmisión de olor en el entorno.

Preparación

Como parte del proceso de formación se da a los evaluadores una serie de pautas para seguir antes de las pruebas: no fumar media hora antes del comienzo de los análisis, no comer o beber (excepto agua) inmediatamente antes o no utilizar cosméticos o perfumes que puedan distorsionar su capacidad olfativa, entre otros. Tras la selección de los panelistas, se les entrena para que se familiaricen con "los diferentes con los tipos de olor (descriptores) existentes en la zona objeto de estudio, mediante percepciones ‘in situ’ en el entorno cercano a las instalaciones".