Un concejo bien comunicado por dentro, pero aislado por fuera: Mieres exige mejorar las conexiones por autobús con Gijón, Avilés y Langreo

El Ayuntamiento de Mieres ha emplazado a la Consejería de Movilidad del Principado de Asturias a ampliar y reforzar las líneas de autobús que conectan el concejo con las principales poblaciones del área central de la región. El objetivo, más concretamente, es mejorar la comunicación por carretera con Gijón, Avilés y Langreo, una reivindicación que el gobierno local considera clave para acompañar el crecimiento demográfico y económico que está experimentando el municipio.

“Resulta llamativo que se estén poniendo en marcha nuevas líneas de transporte público por carretera en toda Asturias y en Mieres sigamos con un esquema de transporte por bus propio del siglo pasado. Es hora de tomar decisiones”, defiende la concejala de Desarrollo Urbano Sostenible, Marta Jiménez. La edil subrayó que Mieres es el sexto concejo de Asturias por población y, sin embargo, “está prácticamente desconectado por transporte público por carretera tanto con la costa central como con la otra cuenca minera”.

El Consistorio remarca que la mejora de las conexiones es una necesidad estratégica. “Mieres está creciendo, está ganando población y consiguiendo captar inversiones empresariales, y eso nos obliga a mejorar la movilidad y el transporte público”, señala Jiménez. Entre las prioridades planteadas al Principado figuran el refuerzo de las líneas con Gijón, Avilés y Langreo, una oferta adecuada de transporte para el campus universitario de Barredo y una mejor conexión con los principales polígonos industriales de Asturias. “Esperamos que la Consejería nos apoye porque son propuestas justas y razonables”, añadió la concejala.

Reunión con el Consejero

El alcalde de Mieres ya ha solicitado una reunión con el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, para abordar estas y otras cuestiones relacionadas con el transporte y la movilidad en el concejo, con la intención de avanzar a corto plazo en soluciones concretas.

La reivindicación municipal se apoya, además, en los buenos resultados del transporte público a nivel interno. La Empresa Municipal de Transportes de Mieres (Emutsa) cerró 2025 con 723.122 viajeros, casi 50.000 más que en 2024, lo que supone un incremento del 7%. Se trata, además, de cifras superiores a las registradas antes de la pandemia, superando los datos de 2018 y 2019.

Buenos datos de Emutsa

Las líneas 1 (Mieres-San Andrés) y 3 (Mieres-Ujo/Valdefarrucos) concentraron cerca del 87% de los viajeros, confirmando el peso del transporte público en la movilidad cotidiana del concejo. Para el gobierno local, estos datos demuestran que la apuesta por el transporte público funciona. “Este servicio es fundamental y estratégico para la cohesión territorial y para avanzar hacia una movilidad sostenible”, señaló Jiménez, recordando también el esfuerzo municipal por mantener las tarifas congeladas desde 2012 y por renovar la flota y mejorar la accesibilidad.

Desde el Ayuntamiento consideran que el éxito de Emutsa refuerza la necesidad de dar un paso más y mejorar las conexiones externas, de forma que Mieres no quede al margen del nuevo mapa de movilidad que se está configurando en Asturias.