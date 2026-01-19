El ganado se acomoda en Aller: el Ayuntamiento adjudica la reforma del recinto ferial de Cabañaquinta (y estará lista para el Mercaón)

Cabañaquinta es quizá la capital ganadera del concejo de Aller. Este pasado 2025, a causa de la crisis sanitaria en el sector, el Ayuntamiento se vio obligado a suspender el "Mercaón", una de las ferias más importantes de Asturias y que recibe cada año a centenares de reses y caballos. Iba a ser, además, la última vez que el ganado se mostrase en el recinto actual. Este mismo año, el municipio contará con el nuevo ferial, toda vez que el Consistorio ya ha adjudicado las obras para la reforma del mismo. La mesa de contratación se ha decantado ya por una de las tres ofertas presentadas al concurso y se le ha adjudicado de forma provisional. También en el caso de la dirección de obra del proyecto se ha celebrado la mesa de contratación y la adjudicación se resolverá en los próximos días.

En concreto, para el desarrollo del proyecto, la oferta ganadora del concurso fue la presentada por la empresa ESVEDRA Obras y Reformas SLU, que logró un total de 69,99 puntos. La oferta económica fue de 1.443.592 euros IVA incluido, apenas 500 euros más barato que los 1.444.025 euros del presupuesto base de licitación. Además, la propuesta elegida incluía una garantía de la obra de cuatro años. El plazo de ejecución de los trabajos se ha establecido para el 30 de junio de 2026, lo que supone que para el próximo "Mercaón", que se celebra en otoño, el ganado estará más cómodo en su nuevo recinto ferial.

Proyecto

El proyecto técnico para la renovación del espacio fue elaborado por la empresa Alfestal. A la vista está que el recinto ferial de Cabañaquinta presenta un estado de deterioro notable, tanto en los edificios como el en propio espacio exterior. El propio documento técnico reconoce textualmente que "a pesar de algunos intentos de reforma en el pasado, las instalaciones resultan obsoletas y no cumplen los requisitos mínimos de funcionalidad ni las condiciones exigidas en materia de bienestar animal".

La ansiada y necesaria reforma se hará sobre una parcela que cuenta ahora mismo con cuatro edificios, en concreto dos naves de hormigón y estructura metálica de 84 y 108 metros cuadrados, una construcción de ladrillo de casi 35 metros cuadrados y otro edificio de ladrillo de 82,09 metros.

El proyecto incluye la reordenación del espacio, creando una gran plaza diáfana, en la que luego se instalarían unas vallas desmontables para el cercado del ganado. También incluye el proyecto la implementación de un sistema de cubrición textil para la protección de los animales. En materia tecnológica, el proyecto incluye iluminación LED, cámaras de vigilancia, megafonía y un sistema inteligente de control de accesos. También habrá una báscula de pesaje para ganado y vehículos.

Gestión

Los edificios también serán remodelados. Las naves se destinarán a un Centro de Trazabilidad de la Carne de Caza y a un Puesto de Control y Gestión Inteligente de Accesos y Báscula. Uno de los edificios se convertirá en un Centro de Control Inteligente de Ganado y Oficina Veterinaria. Otro, se destinará a Centro de Inseminación Artificial.

Además, el proyecto destaca que todo el mercado de ganado estará dotado de una "infraestructura tecnológica avanzada, que permitirá una gestión eficiente de los servicios y reforzará el papel del nuevo centro como motor del desarrollo ganadero y económico del municipio de Aller".