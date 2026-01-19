El hombre que murió atropellado por un autobús en Langreo, un administrativo jubilado de 76 años: "La gente en Riaño está impactada, nunca esperas algo así"

"La gente en Riaño está impactada, nunca esperas que pueda ocurrir algo así". El fallecimiento de un peatón, que en la tarde del pasado sábado fue atropellado por un autobús que maniobraba marcha atrás para estacionar, ha causado una gran conmoción entre los habitantes del distrito langreano. El fallecido es Benigno José Lajo Alonso y tenía 76 años. Trabajador jubilado de la oficina de servicios tributarios de Langreo, estaba casado y tenía dos hijos.

La Policía Local de Langreo se está ocupando de realizar el atestado. Como protocolo general, se hizo una prueba de alcoholemia al conductor del autobús, que dio resultado negativo. El accidente tuvo lugar en la parada de autobús que está emplazada en las inmediaciones del hospital Valle del Nalón, en Riaño. El peatón quedó atrapado bajo el vehículo, en su parte trasera, y los bomberos tuvieron que utilizar unos gatos hidráulicos para rescatar el cuerpo del hombre accidentado.

Relato

El conductor relató a este diario el mismo sábado que el peatón iba por la carretera, en una zona reservada a los autobuses y que "no lo vi", al realizar una maniobra marcha atrás para estacionar el vehículo y dejar espacio para la llegada del siguiente autobús, como se hace habitualmente en esta parada, cabecera de la línea que conecta Riaño y Pola de Laviana.

Benigno José Lajo, que hoy será despedido en un funeral que se celebrará en la iglesia parroquial de Riaño, era conocido por el apelativo de "Richi". Deja viuda y dos hijos. Vivía en La Paerna, un núcleo de la zona rural próxima a Riaño. Actualmente jubilado, también era conocido en Sama ya que trabajó en la oficina regional de servicios tributarios ubicada en la calle Dorado, que también se ocupa del cobro de algunas tasas e impuestos municipales.

Una "desgracia"

El sentimiento generalizado entre los vecinos que se acercaron en la tarde del sábado a interesarse por lo ocurrido era de "consternación" ante una "desgracia así". La misma sensación tenía este domingo Felicitas Gil, presidenta de la Asociación de Vecinos de Riaño. "Los vecinos estamos impactados porque nunca te esperas que pueda ocurrir algo así", señaló, para añadir a continuación que "una fatalidad como esta te deja un poco fuera de lugar. Y más sabiendo que es un vecino de Riaño y una familia a la que conoces; su mujer es socia de la asociación vecinal". Gil señaló que el hombre fallecido y su esposa "son de toda la vida de aquí; los conocemos de siempre", señaló.

El fatal accidente se produjo en las inmediaciones del centro hospitalario comarcal, en la parada de autobús que funciona como cabecera de la línea Riaño-Pola de Laviana. El siniestro tuvo lugar sobre las 18.15, según explicó el propio conductor a este diario el sábado. "Acababa de llegar y, tras posar a los viajeros, di marcha atrás, para que el próximo autobús que llegase pudiera ponerse delante. Un chaval me avisó de que parase. Paré y ya vi que estaba debajo del autobús".

El chófer expuso que "no lo vi" y que las señales acústicas y luminosas funcionaron para señalizar la maniobra de que el vehículo iba marcha atrás, en una zona en la que también hay marcas en la vía que señalan que es una zona de parada de autobuses "El hombre iba por la carretera, es un sitio por el que la gente no puede andar porque, si no, los pillas. Por la espalda no ves". El trabajador de la empresa de autobuses también se mostró consternado por lo ocurrido: "Matar a una persona es algo que te va a quedar para toda la vida. Tendrá familia y fíos".