Los mierenses hincan los codos: este es el balance de actividad del centro de estudios de La Mayacina

Fue el pasado mayo cuando el Ayuntamiento de Mieres estrenaba el nuevo centro de estudios en el ensanche urbano de La Mayacina. Utilizando uno de los bajos vacíos del último edificio en construirse en la zona, el de viviendas de alquiler gestionado por el Principado, el gobierno local habilitaba una sala para que los estudiantes del concejo pudieran desarrollar su labor 24 horas al día y 365 días al año. Poco más de medio año después de la apertura del centro, el balance que hacen desde el Ayuntamiento no puede ser más que "positivo": en los meses lectivos se han registrado en torno a 1.200 usos mensuales de media, lo que supone 40 usos diarios.

El centro de estudios de La Mayacina presenta un funcionamiento automatizado, lo que permite su uso durante todo el año a cualquier hora. Tiene 32 plazas y, para acceder, al mismo es necesario solicitar una tarjeta, que se puede tramitar en la biblioteca ubicada en la Casa de Cultura de Mieres. Con esa tarjeta, los usuarios la pasan por el lector y acceden al interior de la sala en cualquier momento, lo que permite que los estudiantes puedan organizarse.

La concejala delegada del Área de Servicios a la Ciudadanía, Nuria Ordóñez, detalló el balance de datos obtenidos en estos primeros meses de funcionamiento del equipamiento. "En cuanto a las tarjetas de acceso emitidas, se han registrado hasta la fecha unas 750", explica la edil. Si de ellas se descuentan una veintena que tienen los encargados del funcionamiento, la limpieza y la adecuación del centro, suponen más de 700 solo de estudiantes, una media de 100 tarjetas emitidas por mes de funcionamiento.

Usos

Sobre los usos, Nuria Ordóñez también ofreció cifras. "En mayo, el primer mes de uso, hubo, en números redondos, 1.500 usos, que bajaron a 900 en junio, pero hay que tener en cuenta que casi medio mes no hay clase en determinados niveles escolares", señaló la edil. El verano fue algo más flojo, pero aun así hubo una media de entre 450 y 500 usuarios mensuales. Con la vuelta a las aulas, la edil indicó que "hubo de nuevo un incremento de usos mensuales del Centro de Estudios de La Mayacina". Así, en los últimos tres meses del año 2025 (octubre, noviembre y diciembre) se contabilizaron unos 1.200 usuarios mensuales. Esto supone una media de 40 personas al día para un centro con 32 plazas.

Ordóñez apuntó que las horas de máximos usos son entre las 10.00 horas y las 19.00 horas. "Puede haber algún momento en esas horas que el centro tenga las 32 plazas ocupadas, pero no suele ser habitual", explicó. Aun así, también subraya que La Mayacina no es el único lugar donde estudiar en Mieres: "Tenemos salas en la biblioteca pública y en la sala juvenil, con 32 plazas más en cada una". Eso sí, estos equipamientos, al contrario que el del ensanche urbano, tienen un horario de apertura.

Calefacción

Por otra parte, desde el gobierno local, también han salido al paso de las quejas del PP respecto a la falta de calefacción en el centro de estudios de La Mayacina. Las fuentes municipales explicaron que no hay problemas con la calefacción y que la sala, tal y como marca la ley, está programada a 21 grados. "Habrá gente que a esa temperatura tenga frío y otros que tengan calor, pero la calefacción funciona y hay, si nadie toca el termostato, una temperatura estable y regulada", señalan.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Mieres ha anunciado que en las próximas fechas, se colocará un cartel de aviso para recordar a los usuarios la prohibición de manipular el termostato de la sala, ni para subir ni para bajar la temperatura establecida.