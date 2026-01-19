Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nevaria se despide por todo lo alto

Nevaria se despide por todo lo alto | D. M.

Nevaria se despide por todo lo alto | D. M.

La Feria de la Nieve y la Montaña (Nevaria) echó el cierre este domingo con un éxito de público y participación. La jornada fue intensa en Moreda, con talleres, la proyección del documental "SKIFT: donde termina el control, empieza la aventura" y la sesión musical de DJ Grand.

Nevaria se despide por todo lo alto

Adiós al "titán", adiós a Graciano Torre: San Martín despide en un acto civil a un "político de raza"

Adiós al "titán", adiós a Graciano Torre: San Martín despide en un acto civil a un "político de raza"

Mieres modernizó sus instalaciones deportivas en 2025 con más de cuatro millones de euros: "Es una apuesta de futuro"

Miguel Pruneda, investigador del Centro de Nanotecnología de El Entrego: "Usamos sinergias para desarrollar una IA cuántica"

Siete queserías asturianas y un mismo objetivo: hacer del afuega'l pitu un queso de referencia a nivel nacional

Siete queserías asturianas y un mismo objetivo: hacer del afuega’l pitu un queso de referencia a nivel nacional

Langreo Centro gana la carrera contra el cáncer: la prueba solidaria organizada por los vecinos del barrio reunió a 532 personas (y 41 mascotas)

El fútbol-sala se renueva en Laviana: el Ayuntamiento reparará los hundimientos y grietas de la cancha de la Avenida

El relato del conductor del autobús que arrolló a un hombre en Langreo al dar marcha atrás: "Iba por la carretera y no lo vi; matar a una persona te queda para toda la vida... tendrá mujer y fíos"

El relato del conductor del autobús que arrolló a un hombre en Langreo al dar marcha atrás: "Iba por la carretera y no lo vi; matar a una persona te queda para toda la vida... tendrá mujer y fíos"
