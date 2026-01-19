Riaño despide al hombre que falleció tras ser atropellado por un autobús al dar marcha atrás: "No nos lo creemos, es terrible"

Benigno Lajo "se sentaba siempre en los últimos bancos" de la iglesia de San Martín de Riaño, en Langreo. Lo hacía cada domingo, "y era de los últimos en comulgar". Lo recordó este lunes el párroco que ofició su funeral después de que el pasado sábado Lajo, de 76 años, falleciese al ser arrollado por un autobús que hacía una maniobra de marcha atrás en la parada de la puerta principal del Hospital Valle del Nalón, en Langreo. El accidente se produjo a apenas 400 metros, en la misma calle, de la iglesia a la que el hombre acudía todos los domingos y en la que este lunes le despidieron sus familiares y amigos, dos centenares de personas que no daban crédito a lo ocurrido. "Es increíble", se escuchaba entre abrazos poco antes de comenzar el oficio religioso. "No me lo puedo creer, es terrible", se oía por otro lado.

Fallecimiento

El fallecimiento de Benigno Lajo, conocido por todos como "Richi", casado y con dos hijos, causó un tremendo impacto en el distrito langreano en el que vivía y también en Sama, donde había desarrollado su carrera profesional en la oficina de servicios tributarios de la calle Dorado.

El párroco, que conocía a "Richi" porque "participó en nuestra comunidad cristiana domingo a domingo", utilizó la "peculiar" ubicación del fallecido durante las misas para recordar, como dice el evangelio, que "los últimos serán los primeros".