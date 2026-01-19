Rompe a hachazos de madrugada el escaparate de una tienda de cosmética de Langreo para llevarse unas cremas: "Los golpes que daba eran brutales"

Noche agitada en La Felguera. Vecinos de la calle Wenceslao González, próxima al parque Pinín, se despertaron en plena madrugada sobresaltados por unos fuertes golpes procedentes de la calle. Su sorpresa fue mayúscula cuando comprobaron que el ruido lo provocaba un hombre que estaba golpeando con un hacha el escaparate de un establecimiento comercial de cosmética. Algunos de los vecinos incluso llegaron a grabar los hechos con su teléfono móvil. El hombre, del que se sospecha que anteriormente había robado en una tienda de mascotas, logró hacer un boquete para llevarse varias cremas.

En uno de esos vídeos se ve cómo el hombre, que iba a cara descubierta pero llevaba puesta una sudadera con una capucha, da varios golpes al escaparate con un hacha de pequeñas dimensiones. Los hechos ocurrieron sobre las 2.15 horas en la madrugada del lunes al martes. El suceso causó alarma entre los vecinos y en la propietaria del establecimiento, que relató lo ocurrido a este diario. "Es un cristal de seguridad, pero se ve cómo le da varios golpes hasta que consiguió hacer en el centro un agujero. Por ahí metió el brazo y cogió las cremas que pudo. Es un cristal de seguridad, si le da con una piedra no hace agujero ni nada, pero en las grabaciones vimos que traía un hacha. Y los golpes que daba eran brutales, cuando vi las imágenes no daba crédito. Fue un susto tremendo".

Fuga

También hay otra grabación en la que se ve al hombre huyendo hacia la avenida Pablo Picasso. Fueron los propios vecinos los que avisaron a la Policía y a la propietaria de la tienda, que vive cerca y acudió rápidamente al establecimiento. "Cuando se fue corriendo de aquí menos mal que fue hacia la izquierda porque si va hacia la derecha yo venía por esa calle porque vivo cerca. Si me encuentro con él, corriendo, a las dos de la mañana y con un hacha en la mano yo me puedo morir del susto".

De la tienda de cosmética se llevó las cremas que había en el escaparate. "Yo creo que iba a lo que encontrara porque al parecer intentó entrar antes en una peluquería canina. Debía ir buscando lo que fuese. Allí no consiguió entrar y no sé si fue que me tienda le pilló de paso o qué, no lo sé", relató la dueña de establecimiento.