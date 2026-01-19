San Martín del Rey Aurelio despide a Chano, "el hombre que buscó el bien de su pueblo", en un funeral que llenó la iglesia de Sotrondio

El párroco de San Martín de Sotrondio, Marcos Cuervo, reconoció estar sorprendido por las reacciones de los últimos días ante el fallecimiento el pasado sábado de Graciano Torre, quien fuera alcalde de San Martín del Rey Aurelio y consejero de Industria y Empleo del Principado. Le sorprendió la unidad en el elogio "no solo de sus compañeros de partido (PSOE) sino de políticos de todo signo". Lo dijo este lunes en el último adiós a Chano, el adiós religioso tras la despedida civil del domingo, que llenó la iglesia de Sotrondio de vecinos y representantes políticos que querían arropar a la familia del fallecido. Allí estaban la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, y el presidente del Principado, Adrián Barbón. Eran las máximas autoridades junto al alcalde de San Martín, el también socialista José Ramón Martín Ardines. Pero también acudieron al funeral la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, o la portavoz socialista en el parlamento asturiano, Dolores Carcedo. Eso, junto a alcaldes de varios concejos asturianos, en la nómina de políticos en activo. Entre los que ejercieron en el pasado estaban el expresidente regional Javier Fernández y quien fuera su mano derecha, Fernando Lastra. Juan Fernández Pereiro, Juan Ramón García Secades, Víctor Marroquín... Todos quisieron despedir a quien fuera su compañero y amigo. Junto a los nombres conocidos, también quisieron despedirse de Chano profesores que compartieron claustro con él en San Martín del Rey Aurelio y trabajadores municipales que le acompañaron durante su década en la alcaldía.

Para el párroco, esa nutrida presencia en la iglesia era "la prueba de lo que agradecéis el trabajo de Chano tanto en la alcaldía como en la consejería". Un trabajo, apuntó, "marcado por el entendimiento". Marcos Cuervo aprovechó para lanzar un mensaje a los miembros del gobierno, sentados en segunda fila tras la familia, al señalar que ese entendimiento por el que destacó GracianoTorre "es la gran labor que tenéis encomendada y que muchos acertáis a llevar adelante".