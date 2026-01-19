El transporte público consolida su auge en Mieres, con 723.000 viajeros el pasado año

La Empresa Municipal de Transportes de Mieres (Emutsa) cerró el año 2025 con un total de 723.122 viajeros, lo que supone un incremento de casi 50.000 (7%) con respecto a 2024, cuando esta cifra se situó en los 673.145 viajeros.

El gobierno local (IU) destaca lo que califica como una "subida importante" que, además, "supone superar las cifras de los años 2018 (712.828) y 2019 (700.044), previos a la pandemia y, por supuesto, incrementar los datos de los siguientes ejercicios marcados ya por la citada crisis sanitarias y en los que, después del bajón de 2020, Emutsa ha ido año a año recuperando usuarios".

Las líneas 1 (Mieres-San Andrés), con 385.333 viajeros, y 3 (Mieres-Ujo/Valdefarrucos), con 242.079 viajeros, sumaron casi el 87% de la cifra global de viajeros de la compañía municipal en el año 2025. En cuanto a meses, octubre fue el mes con más viajeros del año, con un total de 66.845.

"Para el Gobierno local este servicio público es fundamental y estratégico desde el punto de vista de la cohesión territorial de un concejo como el nuestro y también en el marco de la movilidad sostenible", señala la concejala responsable del área de Desarrollo Urbano Sostenible, Marta Jiménez. La edil defiende que en que el compromiso municipal con Emutsa "es un hecho que hemos demostrado siempre con acciones en la línea de fomentar y promocionar la empresa pública". En este sentido, la dirigente local recalca , por ejemplo, que la empresa "lleva 14 años manteniendo las tarifas de billetes congeladas".

Además, la edil recordó la inversión millonaria realizada en los últimos años para renovar y modernizar la flota, así como las actuaciones desarrolladas en la mejora de accesibilidad de las paradas o el incremento de servicios adaptados a las necesidades puntuales del territorio, como en verano las líneas para las piscinas de Paxío o Turón. "Tenemos un compromiso claro con Emutsa y las cifras demuestran que el trabajo está dando sus frutos", apuntó Jiménez.

El Consejo de Administración de Emutsa aprobó a finales de 2025 el documento de previsión de gastos e ingresos de la empresa para 2026, una brújula presupuestaria imprescindible para las entidades del sector público.

La firma ha decidido, como destaca el gobierno local, congelar por decimocuarto año consecutivo sus tarifas, de modo que el precio del billete no sube desde 2012. "La medida tiene como objetivo promover el transporte público y garantizar el acceso a este importante servicio", sostienen los portavoces del gobierno municipal de IU.

Esfuerzo económico

"Esto supone un importante esfuerzo para un ayuntamiento como el de Mieres, que es, junto a Gijón, el único consistorio asturiano con empresa municipal de transportes", remarcan los responsables del equipo de Manuel Ángel Álvarez.

El ejecutivo mierense añade que durante este periodo se ha hecho frente a importantes subidas del precio del combustible y de los suministros sin trasladarlas al billete.

Emutsa cuenta en 2026 con un presupuesto de 2.453.000 euros, con una aportación municipal de 1,3 millones en el marco "del compromiso del Ayuntamiento con el transporte público como servicio estratégico, tanto para la cohesión territorial como para la movilidad sostenible".

En los últimos seis años, el gobierno local destaca que se han adquirido diez nuevos autobuses para renovar y hacer más eficiente la flota.