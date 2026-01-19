Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ujo (Mieres), fiel a San Antón: así fue la bendición en la iglesia parroquial de perros, tortugas (y peluches)

El párroco Alfonso Abel presidió una de las misas más especiales del año, en la que perros, tortugas y otros animales recibieron la bendición

Asistentes a la misa, junto a sus mascotas.

Asistentes a la misa, junto a sus mascotas. / Foto cedida a LNE

David Montañés

Ujo (MIeres)

Los feligreses de Ujo (Mieres) disfrutaron este pasado domingo de una de las misas más especiales del año. El párroco, Alfonso Abel, atendió el mandato de San Antón, patrón de los animales, y procedió a la bendición de un gran número de mascotas, desde perros a tortugas, incluidos también peluches. La celebración reunió a vecinos de todas las edades, que acudieron al templo con sus animales para participar en una tradición muy arraigada, marcada por un ambiente festivo y de convivencia.

Asistentes a la misa, junto a sus mascotas.

Asistentes a la misa, junto a sus mascotas. / Foto cedida a LNE

San Antón, o San Antonio Abad, es considerado el patrón de los animales porque, según la tradición cristiana, vivió rodeado de ellos y los protegía. Por este motivo, cada 17 de enero se celebra la bendición de mascotas, pidiendo salud y protección para los animales domésticos.

