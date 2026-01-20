El arte late con fuerza en Mieres: 2.400 personas tomaron el "Pulso de la Tierra" en el pozo Santa Bárbara

Fue el pasado 7 de enero cuando se cerraba, tras más de dos meses de exhibición, la muestra "Framerate: Pulse to the Earth" (El pulso de la Tierra), del colectivo artístico londinense ScanLab Proyects, que estuvo instalada en el pozo Santa Bárbara de Turón desde el 15 de octubre. Un proyecto artístico que recibió cerca de 2.400 personas, lo que supone un incremento de un 15% de visitantes sobre la última exposición que se instaló en la antigua mina mierense en periodo invernal.

La edil de Cultura y responsable de Área de Servicios a la Ciudadanía de Mieres, Nuria Ordóñez, explicó que "estamos muy satisfechos con la acogida de esta exposición, que ha tenido un importante número de visitantes". Ordóñez, eso sí, quiso hacer un matiz "importante" respecto a las cifras absolutas de personas que pasaron por la muestra. "Hay que tener en cuenta que las intervenciones artísticas que se exhiben en invierno siempre tienen una menor afluencia, especialmente por el frío, que hace que mucha gente no se desplace con la misma frecuencia que lo hacen en meses más cálidos", indica. Es precisamente por lo que las visitas a "Pulse to the Earth" se comparan con las registradas por la exposición de Jeanne Susplugas "Se está mejor en casa que en ningún sitio", que tuvo lugar entre el 30 de octubre de 2024 y el 7 de enero de 2025, y que tuvo, en número absolutos, cerca de 400 visitantes menos.

Futuro

La concejala de Cultura de Mieres también explicó que su departamento ya está trabajando en la nueva intervención artística que llegará al pozo Santa Bárbara, casi con toda seguridad, mediada la primavera. "Ya tenemos todo bastante avanzado", indicó la responsable del área cultural mierense. Ordóñez agregó además que la idea del Ayuntamiento es, dada la buena acogida de estas exposiciones, poder estirar la muestra que llegue en primavera hasta los meses de verano, con la idea de captar visitantes y turistas.

Visitantes en la exposición "Speculum", la reiterpretación del "Jardín de las Delicias". / Fernando Rodríguez

No es esta la única novedad que en el corto y medio plazo se dará en el entorno del pozo Santa Bárbara. A la inversión prometida desde el Ministerio de Cultura de 1 millón de euros para seguir renovando espacios en esta mina turonesa, se suman otras actuaciones que se están llevando a cabo desde el Ayuntamiento. "Actualmente estamos trabajando y conversando con la empresa Hunosa para abarca un proyecto que implique mejoras tecnológicas en la zona y la rehabilitación de algunos espacios como el aparcamiento", avanzó Nuria Ordóñez.

Desde que Santa Bárbara se transformase en 2021 en un centro cultural, bajo las siglas de "PZSB", por el enclave han pasado artistas de primer nivel. Anthony McCall fue quien abrió la vía, y tras él llegaron Hermino, Regine Schumann, Andy Thomas, el estudio italiano "Fuse" o el colectivo artístico "Smack", además de los dos ya citados Jeanne Susplugas y ScanLab Proyects. Entre todas las muestras, unas 30.000 personas se han pasado ya por la antigua explotación minera, que ha pasado de sacar carbón a convertirse en un equipamiento cultural con una emblemática singularidad.