Clamor en Pajares para cesar a la directora general de Deportes: usuarios y empresarios pierden la paciencia con la gestión de la estación tras un polémico cierre por viento

La paciencia hace tiempo que se agotó en Valgrande-Pajares. La totalidad de los agentes ligados a la estación lenense, agrupados en la denominada Mesa de la Nieve, coinciden a estas alturas en que la solución a los problemas que arrastra el complejo pasa por la salida inmediata de la directora general de Deportes. Clubes deportivos, la asociación vecinal de Brañillín, concesionarios y hosteleros, integrados en Asturcentral, trasladaron este martes al presidente del Principado, Adrián Barbón, su petición formal de cese de Manuela Fernández Ena, a la que responsabilizan del deterioro de la gestión de la estación.

La jornada volvió a evidenciar, según denuncian los integrantes de la Mesa, una situación que califican de insostenible. El lunes, Valgrande-Pajares abrió de nuevo con retraso. Este martes, la estación no llegó siquiera a inaugurar oficialmente la jornada, alegando fuertes rachas de viento, pese a que —según clubes y concesionarios— las condiciones meteorológicas a primera hora eran favorables y no se superaban los límites establecidos para la apertura de instalaciones. De hecho, se han rgrabado videos que atstiguan que apenas había viento en Pajares a primera hora de la mañana.

Averías reiteradas y cierres sin explicación

A este nuevo cierre se suma una avería más en el telesilla del Brañillín, considerado estratégico por dar servicio a la zona de iniciación, la más frecuentada por familias y escolares. El remonte, clave durante las Semanas Blancas, volvió a quedar fuera de servicio, lo que provocó la paralización de la actividad en una de las áreas con mayor demanda.Desde la Mesa de la Nieve recuerdan que este cúmulo de incidencias no es puntual, sino que se arrastra desde el final de la pasada campaña

Críticas a la gestión política

En un duro comunicado, la Mesa de la Nieve señala directamente a la directora general de Deportes y a la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanesa Gutiérrez, a quienes acusa de una gestión “desastrosa” del deporte en general y de las estaciones de esquí y montaña en particular. Un diagnóstico que, afirman, es compartido tanto dentro como fuera de Asturias.

Según el colectivo, las advertencias, recomendaciones y propuestas trasladadas en las últimas semanas han sido ignoradas. “La falta de gestión y de capacidad es tal que da la sensación de que el deterioro de la imagen de Valgrande-Pajares se está produciendo de manera intencionada”, sostienen.

Frente a esta situación, destacan el trabajo diario de los usuarios, empresarios, concesionarios, el Ayuntamiento de Lena —con su alcaldesa al frente— y las asociaciones integradas en la Mesa, a las que atribuyen el esfuerzo por mantener la actividad y visibilizar la realidad de la estación.

Una estación con nieve… y sin actividad

La indignación se agrava, subrayan, por el contraste entre el potencial del complejo y su funcionamiento real. Valgrande-Pajares presenta estos días “un estado de innivación excepcional, con abundante nieve, 170 escolares participando en la Semana Blanca, empleados contratados por los concesionarios, suministros abonados y cientos de usuarios, tanto de Asturias como de fuera de la región, a la espera de poder disfrutar de la estación”.

“La jornada de hoy es la gota que colma el vaso”, afirman desde la Mesa, que considera que la situación exige no ya una reflexión, sino decisiones inmediatas. En su comunicado, reclaman la dimisión —que dan por descartada— o el cese de la directora general de Deportes, señalando directamente a la consejera y al presidente del Principado como responsables últimos de actuar.

El viento, en cuestión

Uno de los aspectos más controvertidos del cierre de este martes es el argumento meteorológico. La Mesa de la Nieve niega que el viento registrado alcanzase niveles incompatibles con la apertura, apoyándose en datos de anemómetros oficiales y privados situados en distintos puntos de la estación. Incluso, aseguran, deportistas experimentados compartieron vídeos desde el Cuitu Negro en los que se aprecia la ausencia de rachas significativas.

Para los denunciantes, la causa real del cierre estaría relacionada con la falta de personal en sus puestos de trabajo, sin aviso previo, y con una nueva avería en el telesilla del Brañillín, que atribuyen a un uso incorrecto o al desconocimiento de los operarios asignados a los remontes, “sin la formación suficiente”.

Falta de información y perjuicio económico

Otro de los reproches recurrentes es la ausencia de información veraz y a tiempo, una constante, según la Mesa, a lo largo de toda la temporada. “Se engaña a los usuarios y, lo que es peor, se tira el dinero de todos los asturianos”, lamentan, en referencia al impacto económico que los cierres y retrasos tienen sobre concesionarios, hosteleros y la economía local.

El comunicado concluye con un mensaje directo al presidente del Principado: “Ya está bien. Esto es una vergüenza”. A la consejera, le exigen que asuma responsabilidades y actúe de inmediato para que Valgrande-Pajares recupere el papel que, aseguran, siempre tuvo como motor económico y turístico del valle de Lena y del conjunto de Asturias.