Los concejales socialistas no adscritos critican la falta de convocatoria regular de comisiones informativas en el Ayuntamiento de Langreo

Los ediles acusan a IU de no cumplir el calendario pactado en el Pleno municipal

Sesión plernaria en el Ayuntamiento de Langreo

Sesión plernaria en el Ayuntamiento de Langreo / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Langreo

Los concejales socialistas no adscritos del Ayuntamiento de Langreo denuncian la falta de convocatoria regular de las comisiones informativas municipales por parte del equipo de gobierno de Izquierda Unida (IU), una situación que consideran "grave y perjudicial para el correcto funcionamiento democrático de la institución". Según recuerdan los ediles, en sesión plenaria se establecieron unos días concretos para la celebración de dichas comisiones, "acuerdos que el equipo de gobierno no está respetando". Esta falta de cumplimiento "provoca que los concejales no reciban la información necesaria en tiempo y forma sobre asuntos relevantes para el municipio", como puede ser la situación del Barrio del Puente, la problemática de los olores en la Felguera, programas de conciliación o situación del pliego de limpieza, indicaron.

Los concejales socialistas no adscritos señalan que "esta forma de actuar limita la labor de control y fiscalización de la oposición y dificulta un debate riguroso y transparente sobre cuestiones que afectan directamente a los vecinos y vecinas de Langreo, lo que demuestra la falta de trabajo, dedicación y compromiso del equipo de Gobierno con Langreo".

Acuerdos

Destacan que las comisiones informativas "son un instrumento fundamental para garantizar la transparencia y la buena gestión municipal". Su ausencia o convocatoria irregular "impide que se conozcan con antelación decisiones importantes y merma la calidad democrática del Ayuntamiento”, afirman. Por todo ello, los concejales socialistas no adscritos exigen al equipo de gobierno de IU "que respete los acuerdos plenarios y convoque las comisiones informativas de manera regular, asegurando así una correcta información a los representantes municipales y, en consecuencia, a la ciudadanía de Langreo".

