La descarbonización de la planta de Bayer en Langreo, más cerca: el proyecto ya tiene luz verde del Ayuntamiento

Luz verde municipal a proyecto de Bayer para lograr la completa descarbonización de su planta en Lada. El Ayuntamiento de Langreo ha concedido las licencias para autorizar la puesta en marcha de la iniciativa, que se llevará a cabo gracias a la ampliación de las instalaciones de la planta de Bayer, gracias al acuerdo alcanzado con Iberdrola para ocupar parte del terreno sobre el que hasta ahora se levantaba la central térmica.

"Nosotros tenemos concedidas ya todas las licencias para la descarbonización de la planta de Bayer. La tramitación municipal ya está liquidada y las licencias están concedidas", señaló el concejal de Urbanismo de Langreo, José Antonio Cases.

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado ya había autorizado en noviembre al informe de impacto ambiental del proyecto de "Planta de generación de vapor descarbonizada (Proyecto Green Heat Asturias) en las instalaciones de antigua central térmica de Iberdrola en Lada". Bayer e Iberdrola ya han llegado a un acuerdo de compra de esos terrenos por parte de la farmacéutica una vez concluyan los trabajos de desmontaje de la térmica, muy cerca de su cul minación, de ahí que el trámite de impacto ambiental tuviera que hacerse siendo aún los terrenos propiedad de la compañía eléctrica.

Placas solares

El Principado aprobó tanto la construcción de una planta de generación de vapor como la instalación de 6.104 placas solares, en los terrenos de la térmica. El proyecto de descarbonización de Bayer busca alcanzar las cero emisiones en la planta en la que se fabrica el ácido acetilsalicílico para las aspirinas de todo el mundo.

El proyecto incluye la construcción de un sistema de almacenamiento térmico de energía que se cargará con electricidad y generará vapor de proceso para la fábrica de Bayer. La actuación tiene un presupuesto de 17 millones de euros, 13 de ellos de ayudas europeas y está previsto que el proyecto esté concluido en junio de este año.