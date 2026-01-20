Detenido un joven por el asalto a hachazos de una tienda de cosmética en Langreo: entregó a los agentes el hacha y varias cremas sustraídas

Agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Langreo-San Martín del Rey Aurelio detuvieron en la mañana de este martes a un hombre como presunto autor del asalto a un establecimiento de cosmética en la calle Wenceslao González, en el distrito langreano de La Felguera, en la madrugada de pasado lunes. En las grabaciones realizadas por algunos vecinos de la zona se ve cómo un hombre, a cara descubierta pero con una capucha puesta, golpea de forma reiterada el cristal de la tienda con un hacha de pequeñas dimensiones, hasta lograr abrir un agujero y llevarse varias cremas.

Los agentes de la Policía Judicial de la comisaría langreana protagonizaron el arresto del joven, que le hizo entrega del hacha y de varias cremas, sustraídas presuntamente de la tienda asaltada. El hombre fue puesto a disposición judicial y quedó en libertad con cargos tras prestar declaración.

Los hechos ocurrieron sobre las 2.15 horas en la calle Wenceslao González, próxima al parque Pinín, y la virulencia de los golpes contra el escaparate en plena madrugada sobresaltaron a varios vecinos, que grabaron en sus teléfonos móviles cómo un hombre que estaba golpeando con un hacha el escaparate de un establecimiento comercial de cosmética.

Alarma

El suceso no solo causó inquietud entre los vecinos, sino que también alarmó a la propietaria del establecimiento, que explicó que el escaparate tiene "un cristal de seguridad, pero se ve cómo le da varios golpes hasta que consiguió hacer en el centro un agujero. Por ahí metió el brazo y cogió las cremas que pudo. Es un cristal de seguridad, si le da con una piedra no hace agujero ni nada, pero en las grabaciones vimos que traía un hacha. Y los golpes que daba eran brutales, cuando vi las imágenes no daba crédito. Fue un susto tremendo".