Un escenario en el pozo Barredo y 3.500 entradas: Víctor Manuel vuelve a casa por San Xuan para ofrecer un concierto "muy especial" en su Mieres natal
El cantante, que no actúa en su casa desde 1990, cantará el 19 de junio ante 3.500 personas en el Pozo Barredo
Un concierto único y muy esperado. Víctor Manuel, hijo predilecto de Mieres por título y por querencia de sus vecinos, vuelve a casa. El cantante solo ha actuado tres veces en el concejo, al margen de colaboraciones puntuales y su participación en numerosos actos. En 1978 actuó él solo con su guitarra en el Teatro Capitol para presentar “Soy un corazón tendido al sol”. En 1990, al ser nombrado precisamente hijo predilecto, tocó ante 27.000 personas en el Prau Socuello durante la fiesta de los Mártires de Valdecuna. Regresó en 2005 al Batán pero lo hizo acompañando a Ana Belén en la gira “Una canción me trajo aquí”. Por fin, Mieres vivirá después de décadas un gran concierto de su cantante más querido y reconocido. Será en plenas fiestas de San Xuan, el 29 de junio en el Pozo Barredo, que se habilitará con distintos espacios sectorizados para acoger a 3.500 personas, 1.500 de ellas sentadas. Las entradas saldrán a la venta el próximo lunes 26 de enero a las 11.00 horas en la web del artista. Víctor llega a Mieres con su último trabajo, “Solo a solas conmigo”.
El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, participó este martes en la presentación de un concierto “que es una vuelta a casa merecida, trabajada y muy esperada”. El 19 de junio Mieres unirá dos iconos, a Víctor Manuel, “historia viva de Mieres” y el Pozo Barredo, “un icono de la historia minera”. Será en un concierto que el concejo lleva años esperando y que el anterior alcalde, el fallecido Aníbal Vázquez ya quiso poner en marcha.
Plato fuerte de San Xuan
La cita será “el plato fuerte de la programación de San Xuan”, explicó la concejala de Cultura y Festejos, Nuria Ordóñez, que calificó el concierto como “un lujo”. “Tener a Víctor en Mieres es una maravilla, y que sea en San Xuan lo hace más especial”. Por eso, tanto desde el Ayuntamiento como desde el equipo del artista “estamos trabajando con mucho detalle”. El Pozo Barredo ya ha acogido actuaciones musicales “pero esto va a ser diferente a todo lo visto hasta ahora”, aseguró la edil.
Años de trabajo para el concierto
El promotor del concierto, Enrique Granda, de Santo Grial Producciones, también señaló que se trata de “algo muy especial”, una cita en la que “llevamos años trabajando”. La idea era poder ofrecer un concierto de Víctor Manuel en Mieres en las mejores condiciones. Así se eligió el Pozo Barredo. En la explanada se crearán varios espacios. Habrá entradas con sillas numeradas en las zonas Barredo, Mariana y Campus, y entradas de pie sin numerar para la zona Bazuelo.
Granda insistió en que se trata de un concierto único dentro de la gira “Solo a solas conmigo”, Víctor Manuel estará en La Laboral de Gijón y en el Niemeyer de Avilés, con las entradas ya agotadas para los dos recintos, pero el de Mieres será distinta, al aire libre, en plenas fiestas y en un lugar, el Pozo Barredo, que seguía funcionando cuando el nieto del picador fue nombrado hijo predilecto del concejo.
