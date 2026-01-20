Máriam Martínez-Bascuñán analiza en Langreo el desafío de la posverdad

La reflexión vuelve a las Cuencas de la mano de la asociación Cauce del Nalón. Este viernes, 23 de enero, a las 19.30 horas, la Casa de la Buelga, en Ciaño acogerá la presentación del último ensayo de la politóloga Máriam Martínez-Bascuñán.

Bajo el título “El fin del mundo común: Hannah Arendt y la posverdad”, la autora propone un análisis sobre cómo la erosión de la verdad está debilitando nuestra capacidad de convivir y debatir democráticamente. El punto de partida de su obra es tan actual como inquietante: desde la era de los "hechos alternativos" inaugurada tras la investidura de Donald Trump, hasta el fin de una era política donde la realidad compartida parece haberse fragmentado.

El acto contará con la intervención de Isabel Rivera Onís, presidenta de Cauce del Nalón, y de Enrique del Teso, profesor titular de Lingüística en la Universidad de Oviedo.

Máriam Martínez-Bascuñán es doctora en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid y su formación incluye estancias en universidades como Chicago y Columbia.