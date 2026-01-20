Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo modelo de financiaciónGrupo ParaguasProtestas MercosurBasura OviedoAcuerdo médicos AsturiasUniversidad Alfonso XTreelogic sale a bolsa
instagramlinkedin

Máriam Martínez-Bascuñán analiza en Langreo el desafío de la posverdad

La politóloga presenta este viernes en la Casa de la Buelga su ensayo "El fin del mundo común", un estudio sobre Hannah Arendt y la crisis de la deliberación democrática

Máriam Martínez-Bascuñán.

Máriam Martínez-Bascuñán. / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Langreo

La reflexión vuelve a las Cuencas de la mano de la asociación Cauce del Nalón. Este viernes, 23 de enero, a las 19.30 horas, la Casa de la Buelga, en Ciaño acogerá la presentación del último ensayo de la politóloga Máriam Martínez-Bascuñán.

Bajo el título “El fin del mundo común: Hannah Arendt y la posverdad”, la autora propone un análisis sobre cómo la erosión de la verdad está debilitando nuestra capacidad de convivir y debatir democráticamente. El punto de partida de su obra es tan actual como inquietante: desde la era de los "hechos alternativos" inaugurada tras la investidura de Donald Trump, hasta el fin de una era política donde la realidad compartida parece haberse fragmentado.

El acto contará con la intervención de Isabel Rivera Onís, presidenta de Cauce del Nalón, y de Enrique del Teso, profesor titular de Lingüística en la Universidad de Oviedo.

Máriam Martínez-Bascuñán es doctora en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid y su formación incluye estancias en universidades como Chicago y Columbia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El relato del conductor del autobús que arrolló a un hombre en Langreo al dar marcha atrás: 'Iba por la carretera y no lo vi; matar a una persona te queda para toda la vida... tendrá mujer y fíos
  2. Fallece un hombre atropellado por un autobús en Riaño, frente al Hospital Valle del Nalón
  3. Revolución en El Condao, Laviana, por una antena de telefonía móvil
  4. Tremendo susto en el Corredor del Nalón: el vuelco de un vehículo obliga a cortar la carretera y la línea de tren Laviana-Gijón
  5. El 'caso Campelo', la 'invasión' de la parcela de Duro y la guerra de Ucrania: la agitada (y larga) transfomación de los Talleres del Conde en el nuevo recinto ferial de Langreo
  6. Intervención en el centro de mayores de Mieres: el Principado quiere poner fin a la 'guerra' nombrando nueva directora y anulando actividades
  7. El hombre que murió atropellado por un autobús en Langreo, un administrativo jubilado de 76 años: 'La gente en Riaño está impactada, nunca esperas algo así
  8. Adiós a Chano Torre, el 'animal político' que 'transformó' San Martín del Rey Aurelio y deja 'una huella imborrable' en la Cuenca

Máriam Martínez-Bascuñán analiza en Langreo el desafío de la posverdad

Máriam Martínez-Bascuñán analiza en Langreo el desafío de la posverdad

Detenido un joven por el asalto a hachazos de una tienda de cosmética en Langreo: entregó a los agentes el hacha y varias cremas sustraídas

Detenido un joven por el asalto a hachazos de una tienda de cosmética en Langreo: entregó a los agentes el hacha y varias cremas sustraídas

Un escenario en el pozo Barredo y 3.500 entradas: Víctor Manuel vuelve a casa por San Xuan para ofrecer un concierto "muy especial" en su Mieres natal

Un escenario en el pozo Barredo y 3.500 entradas: Víctor Manuel vuelve a casa por San Xuan para ofrecer un concierto "muy especial" en su Mieres natal

Clamor en Pajares para cesar a la directora general de Deportes: usuarios y empresarios pierden la paciencia con la gestión de la estación tras un polémico cierre por viento

Clamor en Pajares para cesar a la directora general de Deportes: usuarios y empresarios pierden la paciencia con la gestión de la estación tras un polémico cierre por viento

Los vecinos de Barredos (Laviana) piden soterrar los contenedores de basura, mejoras en la iluminación y medidas de control de velocidad

Los vecinos de Barredos (Laviana) piden soterrar los contenedores de basura, mejoras en la iluminación y medidas de control de velocidad

Rompe a hachazos de madrugada el escaparate de una tienda de cosmética de Langreo para llevarse unas cremas: "Los golpes que daba eran brutales"

Rompe a hachazos de madrugada el escaparate de una tienda de cosmética de Langreo para llevarse unas cremas: "Los golpes que daba eran brutales"

El arte late con fuerza en Mieres: 2.400 personas tomaron el "Pulso de la Tierra" en el pozo Santa Bárbara

El arte late con fuerza en Mieres: 2.400 personas tomaron el "Pulso de la Tierra" en el pozo Santa Bárbara

La descarbonización de la planta de Bayer en Langreo, más cerca: el proyecto ya tiene luz verde del Ayuntamiento

La descarbonización de la planta de Bayer en Langreo, más cerca: el proyecto ya tiene luz verde del Ayuntamiento
Tracking Pixel Contents