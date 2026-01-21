Langreo comienza a aplicar la norma estatal que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares para favorecer la accesibilidad: estos son los cambios

El Ayuntamiento de Langreo ha comenzado a aplicar, desde el inicio de este año, la normativa estatal que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los negocios hosteleros, con el objetivo de preservar la accesibilidad de la vía pública, especialmente para personas invidentes o con movilidad reducida, así como facilitar el acceso a los portales.

El Consistorio langreano había demorado la implantación de la norma, de 2021, como consecuencia de las circunstancias excepcionales a las que se vieron sometidos los establecimientos de hostelería durante la pandemia y las pérdidas económicas que supuso para muchos de esos negocios. Una vez dejada atrás la pandemia se fijó el 1 de enero de 2026 como fecha para comenzar a aplicar la norma, aunque ya desde mayo de 2025 se vino avisando a los establecimientos para que se fueran adaptando, señaló el edil de Urbanismo, José Antonio Cases. "La idea es que todos los negocios puedan conservar su terraza, aunque no sea con el mismo tamaño y las mismas condiciones que tuviera antes".

La orden ministerial que recoge las "condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados" tiene una influencia directa sobre la terrazas hosteleras. Se establece, como parámetro general, un paso peatonal libre de 1,80 metros desde la fachada del establecimiento, aunque las distancias pueden cambiar según la anchura de la acera y la ubicación. Deben respetarse siempre accesos a portales, salidas de emergencia y elementos urbanos. La terrazas tampoco pueden obstaculizar el acceso a garajes, pasos de peatones, mobiliario urbano o paradas de transporte público.

"A partir de la pandemia, para que todo el mundo pudiera sobrevivir, se permitieron, sin autorización expresa, terrazas en muchos sitios. Y ahora de tratar de ordenar todos esos espacios conforme a la normativa nueva que apareció en el año 2021. Hasta ese momento se regía por la ordenanza de Langreo, pero esta nueva normativa es mucho más exigente", argumentó Cases, para añadir que "está pensada para favorecer la inclusión y la accesibilidad de todos, desde personas invidentes, a vecinos con movilidad reducida o personas que vayan en sillas de ruedas". "Ahora hemos comenzado a aplicarla y también deberemos adaptar la ordenanza municipal a esa normativa estatal", expuso.

Distribución

"Las normas están para cumplirlas y muchos ayuntamientos ya lo están aplicando. Desde mayo hemos venido avisando a los hosteleros de que se iba a empezar a aplicar con el inicio del año". Los negocios, prosiguió el edil langreana, "tuvieron que presentar un plano de ubicación de terraza y se presentaron alegaciones. Y la Policía Local y la Oficina Técnica están haciendo un trabajo conjunto para contestar esas alegaciones y ver cómo se puede adaptar la distribución. La idea es que nadie quede sin terraza por unos pocos centímetros. Y que todos los que tenían terraza puedan seguir con ella, aunque quizá no con las mismas características".

Además, de forma paralela, también se está trabajando para modificar el método de tarificación para que el cobro por parte del Ayuntamiento se haga por metros cuadrados y volumen general, en lugar de por el número de mesas.