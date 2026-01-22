Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La asociación Amigos de Mieres intensifica su actividad tras el parón navideño: estos son los actos que organiza

El colectivo refuerza su compromiso con el pensamiento crítico y la memoria histórica en el arranque del año cultural

Presentación del libro de Pablo Batalla, con la presentación de Nuria Ordieres. A la izquierda, Luis ÁLvarez Payo, presidente de &quot;Amigos de Mieres&quot;.

Presentación del libro de Pablo Batalla, con la presentación de Nuria Ordieres. A la izquierda, Luis ÁLvarez Payo, presidente de "Amigos de Mieres". / Foto cedida a LNE

David Montañés

Mieres del Camino

La Asociación Cultural "Amigos de Mieres" ha arrancado el año con una intensa agenda de actividades, tras el parón navideño, combinando cine, debates, charlas-coloquio y presentaciones de libros, además de avanzar ya algunos de los contenidos previstos para los próximos meses.

Colaboración con las jornadas MUSOC

El regreso a la programación se ha producido en el marco de las Jornadas de Cine MUSOC, de ámbito regional, en las que la asociación ha vuelto a colaborar activamente. El pasado miércoles 14 de enero, el Auditorio de la Casa de la Cultura acogió la proyección de la película "La invasión dels bàrbars", dirigida por Vicent Monsonís, quien participó además en un coloquio posterior con el público. La sesión contó con una notable respuesta de asistencia y abrió oficialmente el calendario cultural de Amigos de Mieres en este inicio de año.

Palestina, literatura y cine

Dentro también de las jornadas MUSOC, y en colaboración con la Llibrería La Llocura, la asociación organizó el domingo 18 de enero la presentación del libro "Palestina, la tierra estrecha", de la periodista Beatriz Lecumberri. El acto, celebrado en los locales de la librería, incluyó asimismo la proyección del cortometraje El ressò de la mirada, reforzando el enfoque audiovisual y reflexivo que caracteriza la programación de la entidad.

Montaña y política

La actividad cultural continuó durante el mes de enero con nuevas propuestas. El martes 20 de enero, en el salón de actos de la Casa de la Cultura de Mieres, se presentó el libro "La batalla de las cumbres", del escritor y periodista Pablo Batalla. En el encuentro participaron el propio autor y Noelia Ordieres, escritora, trabajadora social y montañera. La obra propone un recorrido crítico por las luces y sombras del montañismo, abordando sus dimensiones políticas y sociales y cuestionando algunos de los mitos asociados al alpinismo contemporáneo.

Cartel del acto del 22 de enero.

Cartel del acto del 22 de enero. / Foto cedida a LNE

Memoria social y Revolución del 34

La programación de enero se cierra este jueves 22 de enero con la presentación de "El olivar", novela del escritor británico Ralph Bates, en la Librería La Llocura. En el acto participan Ricardo García, traductor y editor del libro, y Carlos Barrio, historiador. Escrita en 1935, la obra ofrece un retrato descarnado de la vida de los jornaleros bajo el dominio de los terratenientes y conecta directamente con los acontecimientos de la Revolución de Octubre de 1934 en Asturias, en la que el propio autor participó. Bates fue militante comunista y brigadista internacional, implicado en diversas revueltas campesinas en el sur de España.

Avance de programación

La asociación ya avanza que la actividad continuará en febrero y marzo con nuevas presentaciones de libros, documentales y charlas-coloquio. Entre las citas destacadas figura la conferencia del economista, militar y experto en geopolítica Jesús Núñez, que abordará el tema “Rearme europeo ante los conflictos internacionales” el jueves 5 de febrero en la Casa de la Cultura de Mieres.

Noticias relacionadas y más

La Mercantil y patrimonio industrial

De cara al mes de marzo," Amigos de Mieres" tiene previsto presentar el número 7 de su revista La Mercantil y organizar la proyección de un documental sobre la mina de La Camocha, reforzando su compromiso con la memoria histórica, el pensamiento crítico y la difusión cultural en el concejo.

