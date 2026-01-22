El auge del empleo en el sector audiovisual permite al centro de FP de Comunicación de Langreo colocar a más del 50% de sus alumnos

Más de la mitad de los estudiantes del Cislan (Centro Integrado de Formación Profesional para la Comunicación, Imagen y Sonido) de Langreo encuentran trabajo nada más finalizar sus estudios. Son los últimos datos de los que dispone el centro y son “una alegría” para su directora, Maribel Lugilde, que reconoce que “hay familias de FP que tienen más de un noventa o incluso el cien por cien de ocupación”, pero, matiza, “siendo una familia profesional del sector cultural, superar el 50 por ciento es muy buena noticia”. Esas cifras sirven a la directora para afirmar que “el sector cultural existe y se puede trabajar en Asturias en la industria cultural, un sector que está en crecimiento”.

Maribel Lugilde, a la derecha, y Marta Pérez, gerente de Valnalón, en la inauguración de las jornadas / D. O.

Lugilde hizo esta reflexión en el contexto de las novenas jornadas de empleo que organizan el Cislan y Valnalón, un encuentro en el que los estudiantes conocen de primera mano la experiencia de sus excompañeros y de los empresarios del sector. Es el caso de David Delgado, un joven que estudió el grado de disc-jockey y sonido y ahora trabaja para la empresa Movusic, especializada en conciertos, congresos y sonorización de eventos. Delgado aconsejó a sus compañeros buscar una empresa que les guste para hacer las prácticas de FP y luego “ser proactivo” pero también “hacerse un poco el tonto y preguntarlo todo”. Fernando Marín, socio de la empresa, reconoció que “si alguien que viene a hacer prácticas funciona y se forma en la empresa, acaba siendo un caramelín”. Es lo que ocurrió con Delgado, “que cuando acabó las prácticas le ofrecimos quedarse en la empresa”. Marín, que lleva años en esto de la escena cultural asturiana, a un lado y otro del escenario, les dio a los estudiantes un consejo basado en su experiencia, tanto como trabajador como siendo empresario: “Haceos autónomos”. La explicación es sencilla.

“Darse de alta como autónomo tiene un coste mensual de unos 80 euros, además hay subvenciones y ayudas, y eso facilita mucho a las empresas poder contar con vosotros porque no os tienen que dar de alta y hacer todo el papeleo, solo pagar la factura que emitáis”, explicó. Además, “con un solo día de trabajo ya cubres esa cuota mensual”. Marín aseguró que en el sector del sonido, su especialidad, “hay trabajo”, gracias al auge de los festivales y la música en directo. Además, mostró su confianza en que Oviedo logre el título de Capital Europea de la Cultura, “que será una gran noticia para todos porque habrá muchos conciertos y muchos eventos”. El empresario tiró también de experiencia propia para explicar que otro de los trabajadores de la compañía empezó a colaborar con ellos siendo autónomo y ahora forma parte de la plantilla. “Le llamamos varias veces para hacer trabajos porque como era autónomo nos resultaba muy sencillo, lo hacía bien y al final le ofrecimos quedarse en la empresa”.

Prácticas en empresas

Respecto a las prácticas en empresas a las que los estudiantes se enfrentarán en los próximos meses, Fernando Marín reconoció que lo que más valoran los empresarios es “la iniciativa”. Apuntó que alguien que llega a un trabajo por primera vez “no tiene que saberlo todo”. En ese aspecto también señaló la importancia de que desde la empresa se dé valor al programa de prácticas de los estudiantes. “Tienes que ayudar al estudiante, acompañarle y enseñarle, esto no se trata de tener a un tío para cargar altavoces y enrollar cables”.

Otra clave, que parece una perogrullada pero no lo es. “Hay que sonreír, ser amables, que parece que los técnicos de sonido siempre tienen que estar de mala hostia”, apuntó Marín.

Por la derecha, Sara Cerrillero, Diego Terente y Paula Briales / D. O.

Del Cislan a Valnalón

Diego Terente, de la discográfica “Ataque”, también pasó por el Cislan y después, en dos ocasiones, por el semillero de empresas de Valnalón. Ha logrado hacer carrera en lo que le gustaba, en la organización de eventos, producción musical, relaciones públicas, con una empresa que abarca todo el proceso en el que se puede ver involucrado un artista. También con una sonrisa y con actitud positiva. Eso sirve para ir tejiendo una red de contactos que él considera fundamental. “Seguro que tenéis a un amigo que toca la guitarra, a otro que hace fotos o video, a otro que compone, cuidad esos contactos, ir tejiendo una red”, conminó a los estudiantes. Eso dará sus frutos en el futuro. “Los que estudiamos esto tenemos claro que lo hacemos por vocación, que no pensamos desde el principio en un futuro profesional pero con esa red irán saliendo cosas, al principio igual lo hacéis gratis con los colegas pero poco a poco irán saliendo cosas”, les explicó a los alumnos.

Público asistente a las jornadas de empleo del Cislan y Valnalón / D. O.

En la base de las jornadas está invitar a los jóvenes estudiantes a perder el miedo a emprender y a picar a las puertas. Fernando Marín les habló a los chavales de un joven llamado Geoff Emerick que quería ser técnico de sonido “y no tenía ni idea”. Su empeño le llevó a plantarse varias veces en los estudios de EMI ofreciéndose a trabajar gratis. “La primera vez le dijeron que no, que qué pintaba allí, pero la segunda ya le dijeron que se pusiese a repartir cafés y a llevar cables de un sitio para otro”. Un buen día le pidieron a Emerick, que ya había aprendido cómo funcionaba aquello del sonido y los micrófonos, que se hiciese cargo de la grabación de la canción de un grupo. Aquel día el chaval grabó “She loves you” con “The Beatles” y desde entonces sería su ingeniero de sonido. Con ese ejemplo quiso Marín poner sobre la mesa la necesidad de perseverar.

Apuesta

Se trata de una apuesta vital pero no debe ser rígida. “Este sector es como una rotonda enorme con muchísimas salidas”, resumió José Antonio Vega, de Valnalón, que ejerció de maestro de ceremonias junto a su compañera Sara Cerillero y Francisco García, profesor del CISLAN.

Esa decisión vital la tomó hace poco Paula Briales, que acaba de poner en marcha su proyecto “Pecas y Vibrisas”. Fotógrafa de formación y profesión, Briales quería “hacer algo de lo que me sintiese orgullosa al hablar de ello”. Así, unió sus dos pasiones, la fotografía y los animales y ha creado una marca relacionada con ello. Lo ha hecho con la ayuda de Valnalón, también en su semillero de proyectos.

Si la FP es “un superpoder”, como la calificó Vega, el lugar para que esos conocimientos se conviertan en proyecto es Valnalón. “Estamos al otro lado de lo que eran las vías del tren para apoyaros en todo lo que necesitéis si queréis crear vuestro propio puesto de trabajo”, invitó a los estudiantes Marta Pérez, gerente de la ciudad industrial de Langreo.

La unión entre el Cislan y Valnalón funciona, de jornadas como la de este jueves “han salido colaboraciones, contratos de trabajo, nuevas empresas y muchas complicidades”, aseguró Maribel Lugilde, volviendo al inicio porque el objetivo final es que los estudiantes, apasionados del sector audiovisual, reciban formación para lanzarse con garantías al mundo laboral, por ahora más de la mitad de ellos consiguen trabajo nada más acabar esos estudios.