Mieres dice adiós a su Dakar: empieza el asfaltado de las calles afectadas por la geotermia (y estas son las primeras)

Aunque el rally Dakar se disputó en Arabia Saudí entre el 3 y el 17 de enero, lo cierto es que en Mieres llevan unos cuantos meses poniendo los vehículos a prueba al circular por el casco urbano. Con la gran mayoría de calles del centro levantadas por las obras para canalizar la geotermia, los baches, saltos, charcos y socavones eran (y aún son) el día a día de conductores y peatones. Pero esta situación está a punto de terminar. Los trabajos para reaslfaltar las calles afectadas por la geotermia acaban de iniciarse en dos de las vías más importantes, y en las "próximas semanas", los trabajos se extenderán al resto de calles.

La concejala responsable del área de Urbanismo, Transportes y Participación Ciudadana, Marta Jiménez, explicó que "ahora mismo, los operarios están fresando para posteriormente proceder a la rehabilitación de la calzada". La edil indicó que las obras para canalizar la geotermia por el casco urbano "fue más complicada de lo que en un principio se pensaba", lo que originó algún retraso sobre los tiempos previstos inicialmente. "Es un proyecto de más de tres millones de euros de inversión, y que conlleva trabajos complejos en muchas zonas", indicó Jiménez, que apuntó que en algunas calles todavía quedan pequeños remates antes de iniciarse el asfaltado.

Centro

Donde ya están trabajando es en las calzadas de las calles Leopoldo Alas Clarín y Alfonso Camín. Estas vías fueron las primeras en ser levantadas, ya que más allá de la ampliación de la red de calor a través de la geotermia, estas dos calles formaban parte de otro proyecto, en el marco de las iniciativas de regeneración urbana que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Mieres, y que también conllevaron arreglos en las aceras.

Asfaltado calle Leopoldo Alas Clarín Mieres 2026 / A. Velasco / LNE

Este jueves, los operarios de la empresa responsable de las obras estaban fresando el firme y preparando los viales para hormigonarlos. Esto conllevó que los propios operarios tuvieran que regular el tráfico en función del tramo en el que estaban trabajando. Así, a la salida del parking del Sinagua por la calle Leopoldo Alas, a primera hora de la mañana desviaban a los coches en sentido contrario al de la marcha habitual. Sin embargo, pasado el mediodía, ya mandaban a los coches hacia su paso natural.

Duración

Desde el Ayuntamiento mierense eludieron precisar la duración de las obras de reasfaltado, aunque aseguraron que se van a ir desarrollando durante las próximas semanas. "Tenemos una firme apuesta por un plan de regeneración urbana que estamos desarrollando, y la adecuación de las calles forma parte de él", explicó Marta Jiménez. Así, los trabajos irán desarrollándose de forma paulatina en las próximas semanas, haciendo que Mieres vuelva a tener unas calzadas transitables por cualquier utilitario.

Además, la concejala de Urbanismo quiso dar las gracias a los mierenses por la paciencia. "Sabemos que este tipo de obras, y más aún cuando afectan a las principales calles del concejo, son muy molestas, pero agradecemos a los vecinos su paciencia, porque además este proyecto nos permitirá tener una mejora sustancial en nuestras calles y calzadas", finalizó la edil.