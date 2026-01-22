Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

San Martín presenta en Fitur su potencial turístico de la mano del Rey Aurelio

El Alcalde mostró en Madrid el nuevo vídeo promocional del concejo

Cintia Ordóñez y José Ramón Martín Ardines, en Fitur.

Cintia Ordóñez y José Ramón Martín Ardines, en Fitur. / LNE

L. M. D.

Sotrondio

La figura del Rey Aurelio, quinto regidor de la Monarquía Asturiana en el siglo VIII, cuya corte estuvo en el municipio que lleva su nombre, regresa al presente para presentar el potencial turístico del concejo del valle del Nalón a través de un video promocional que fue esta tarde en la Feria de Turismo Internacional Fitur, desde el estand del Principado de Asturias. En el acto estuvieron el alcalde, José Ramón Martín Ardines, y la vicealcaldesa, Cintia Ordóñez.

Bajo el lema “San Martín, capital de Asturias en el Reino de Aurelio”, la figura del Rey Aurelio, voz en off del video, “viaja al presente para ensalzar el pasado histórico del municipio, un presente vitalista y un futuro ilusionante”, explica Ordóñez, que es concejala de Turismo. Destaca que en el concejo se reúnen “atractivos turísticos como el patrimonio industrial, el paisaje, la gastronomía y los eventos culturales y deportivos de referencia, que atraen un elevado flujo de visitantes de todas partes”, resalta.

El vídeo presentado recoge en imágenes los cordales y el río Nalón, pero también el Museo de la Minería y la Industria (MUMI), el Pozo Sotón o el puente industrial del Miramar; junto con los platos gastronómicos típicos del municipio, que tienen sus propias jornadas: los nabos, les cebolles rellenes y los pimientos rellenos. Además, retrata el Concurso Nacional de Charangas o el Trail del Abeduriu, dos grandes citas que sobresalen en la oferta cultural festiva y deportiva del municipio, y el talento musical representando por el grupo "Les Caparines".

Ardines

La presentación del video en FItur, se suma a otras acciones de promoción del turismo que se están llevando a cabo en estos momentos, dotadas de financiación. En palabras del Alcalde, “estamos en un buen momento, en una fase de despegue del turismo en los territorios mineros, planificada y dotada de presupuesto”, destacó. “Disponemos de la marca Naturaleza Minera, para el fomento y difusión de este turismo industrial que nos identifica, promocionada en estos momentos con la campaña ‘El Paisaje que construimos’, que se suma a otros proyectos singulares enmarcados en el Plan Estratégico de Turismo del Nalón”, recalcó Ardines.

Noticias relacionadas

Proyectos

Estos proyectos singulares son la iniciativa para la apertura de una oficina de turismo del valle, que se ubicará en el Pozo Sotón, la puesta en funcionamiento de un espacio museológico abierto vinculado a la campa del Españal, donde se encuentra un dolmen neolítico y una necrópolis; además de una red de miradores desde diferentes atalayas.

