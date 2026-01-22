La sidra y la cultura minera se hacen grandes en Langreo: las cátedras de la Universidad radicadas en Ciaño tendrán cursos propios este verano

La Casa de la Buelga, en Ciaño (Langreo) lleva ligada a la Universidad de Oviedo desde 1998, pero esa conexión se había perdido en los últimos años. Ahora, la institución académica, el Ayuntamiento de Langreo y la Fundación Caja Rural impulsan de nuevo esta sede descentralizada de la entidad académica. Si el pasado mes de noviembre se anunciaba esa “refundación”, este jueves se ha concretado. La antigua casona medieval de los Buelga acogerá este verano dos cursos de extensión universitaria. Estarán ligados a las dos cátedras que ya tienen su sede en el edificio, la de la Sidra y la de la Cultura Minera. Lo anunció emocionada Pilar García Cuetos en su último día como Vicerrectora de Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo. Estaba emocionada porque fue, como apuntó el alcalde, Roberto García, “la gran impulsora” de esa recuperación de la Casa de la Buelga para la actividad académica. Y porque Pilar García Cuetos es de Laviana, “hija de esta cuenca”.

Pilar García Cuetos, Eva Pando y Roberto García en la capilla de la Casa de la Buelga, en Ciaño / D. O.

Fundación Caja Rural

Las dos cátedras tan ligadas a la idiosincrasia de Asturias ya han empezado a trabajar en Ciaño. El trajín comenzará en verano cuando cada uno de los departamentos desarrolle su propio curso de extensión universitaria. Y ese trajín no parará, ya que en septiembre comenzarán las clases de Pumuo, la universidad para mayores de la Universidad de Oviedo. Todo ello es gracias al impulso de García Cuetos, al apoyo del Ayuntamiento de Langreo, pero también gracias a la aportación económica de la Fundación Caja Rural, que financiará toda la actividad universitaria en Ciaño con 25.000 euros. La Fundación que preside Eva Pando aporta un total de 70.000 euros al año a la universidad de mayores.

“Es un proyecto muy importante no solo para Langreo, sino para toda la cuenca del Nalón”, subrayó Pando, que explicó que Pumuo “está en Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y Luarca, y tenía que estar también en esta Cuenca".

Más de 1.000 alumnos

Por su parte, Pilar García Cuetos, apuntó que Pumuo “es uno de los programas fundamentales de la Universidad de Oviedo, con más de 1.000 alumnos y 200 profesores”. En Langreo, apostilló el alcalde, “ya hay gente esperando a que se abra la matrícula”. La vicerrectora saliente animó a todos los vecinos del valle a apuntarse a esas clases, “un programa diverso y abierto a todo el mundo”.

La Casa de la Buelga ha sido rehabilitada recientemente con unas obras ejecutadas por el Ayuntamiento de Langreo. Los trabajos consistieron principalmente en un lavado de cara y el arreglo de la techumbre. Además, se recuperó la capilla, que está desacralizada. En la primera planta se habilitó un despacho que compartirán las dos cátedras. En principio cada una de ellas iba a tener una estancia propia, pero fueron los responsables de las dos cátedras, Luis Benito García (Sidra) y Jorge Muñiz (Cultura Minera) los que quisieron compartir espacio.