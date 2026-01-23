Aller destina 1,2 millones, más de un 10 por ciento de su nuevo presupuesto. para inversiones reales

No iba a haber sorpresa, ya que su holgada mayoría absoluta (13 de 17 concejales) era suficiente para que, este viernes, el gobierno local allerano aprobase los presupuestos municipales para 2026. Pero aún así logró el apoyo de Izquierda Unida, cuyo concejal, Juan Carlos Álvarez Liébana, respaldó las cuentas después de llegar a un acuerdo para la inclusión de una partida. PP y Vox rechazaron sin embargo un documento que refleja más de 1,2 millones de euros para inversiones reales, lo que supone un 10 por ciento del presupuesto. "Son unas cuentas actualizadas y que nos servirán para mejorar el concejo", señaló el alcalde, Juan Carlos Iglesias.

Tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, el presupuesto aprobado asciende a 12.961.000 euros, esto es un 22% más que las anteriores cuentas, que fueron aprobadas hace dos ejercicios y que se prorrogaron en 2025 por problemas administrativos. Esos 13 millones de euros, explica el Alcalde, no será el único dinero con el que cuente el consistorio, que también se beneficiará de los programas de ayudas y subvenciones regionales, estatales y europeos para "seguir desarrollando el municipio".

Inversiones

Además del capítulo de personal, en el que se invierte más del 40% del presupuesto, y del gasto corriente, que casi llega al 50% de montante total, las inversiones son para el gobierno local uno de los apartados más destacables. "Hemos planteado actuaciones en muchas áreas para culminar y lanzar proyectos que eran muy necesarios", señala el regidor.

Así, las dos grandes partidas que se reflejan en este apartado son los 420.000 euros para la puesta en marcha de la construcción del nuevo puente de Espineo, o los 200.000 euros que se destinarán a completar (ya se inició con 75.000 euros en 2025), la actuación para convertir el solar del chalé de la Cadena en un ascensor urbano en Moreda. Aunque las más cuantiosas, estas dos no son las únicas actuaciones que se contemplan en el documento.

Según explica el regidor, Aller continuará su plan de asfaltados, para el que ha reservado 150.000 euros, o el arreglo de los parques infantiles, con otros 50.000 euros de inversión. Además, también se prevén 85.000 euros para mejoras urbanísticas, 65.000 euros para instalaciones deportivas, 50.000 euros para mobiliario urbano, 10.000 euros para barreras arquitectónicas o 5.500 euros para equipos informáticos.

El actual consultorio de Collanzo, que será reemplazado por un nuevo equipamiento. / A. Velasco

Además, el regidor aseguró que el presupuesto contempla también una partida de 114.500 euros para la compra de los terrenos en los que se construirá el nuevo centro de salud de Collanzo, y que el consistorio debe de adquirir para ceder al Gobierno del Principado. Sin embargo, Juan Carlos Iglesias detalló que si el balance del año 2025 acaba con superávit, tal y como se prevé incluso desde la propia Intervención del Ayuntamiento, esa partida se podrá destinar a otras inversiones, dejando porque se usará dinero del remanente para la parcela del ambulatorio.

Cámaras

En este capítulo IV del Presupuesto, se incluye una partida de 30.000 euros destinada a la Seguridad y Orden Público. Se trata de unos fondos que el Ayuntamiento destinará a la instalación de cámaras de seguridad en determinados puntos del concejo. "Queremos reforzar la vigilancia en algunas zonas donde se están desarrollando o se van a hacer importantes inversiones, como puede ser el chalé de la Cadena o la zona deportiva de Caborana", indicó el regidor.

También se destinarán 20.000 euros para la puesta en marcha de la señalización del camino de Santiago a su paso por Aller. "Teníamos pendiente que nos dieran los permisos para hacerlo, y el año pasado, nos había quedado pendiente, por lo que retomaremos el proyecto en este 2026", agregó Iglesias.

Acuerdo

Los presupuestos fueron aprobados con el respaldo de Izquierda Unida. El acuerdo presupuestario entre socialistas y la coalición conllevaba también una partida presupuestaria de 15.000 euros para la puesta en marcha de la Oficina Municipal de Información al Consumidor y también un refuerzo en el servicio a los mayores con la Ayuda a Domicilio. "Logramos tener una buena sintonía y llegamos a un acuerdo importante, ya que aunque no es nuestro presupuesto hemos podido incluir algunas cosas que pensábamos que eran esenciales", señalaba Juan Carlos Álvarez Liébana.

Por último, aunque vienen reflejados dentro del capítulo II, correspondiente al gasto corriente, el Alcalde quiso destacar los más de 600.000 euros que el Ayuntamiento va a destinar para la ganadería, uno de los sectores por los que apuesta el Gobierno local. "Hay varias partidas, desde mangas ganaderas, caminos, pasos canadienses y otras infraestructuras, que son inversiones aunque figuren en otro apartado", señaló.