Ardines expulsa de la Junta de Gobierno al concejal de Arranca San Martín

Entraba dentro de lo previsible y Jonathan García hacía días que se lo esperaba. El concejal de Arranca San Martín ha sido expulsado de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento y se le ha retirado el “título” de quinto teniente de alcalde de San Martín del Rey Aurelio.

La medida, tomada por el alcalde, el socialista José Ramón Martín Ardines, llega después de que García le denunciase ante la Fiscalía del Principado un supuesto caso de corrupción política por irregularidades en el proceso público de contratación de dos monitores para un plan de empleo “Joven ocúpate”. Para el edil de Arranca San Martín, “se trata de una represalia directa por haber exigido la total transparencia y claridad”. Su formación ve en la medida “un intento de silenciar la fiscalización y ocultar información de interés público”.

Ardines había nombrado al concejal quinto teniente de alcalde y miembro de la Junta de gobierno el 5 de diciembre de 2024. Su puesto en uno de los órganos de decisión municipal lo ocupará a partir de ahora el concejal socialista Jairo García, que pasa a ser también tercer teniente de alcalde.

La ruptura

Las supuestas irregularidades que Arranca San Martín denunció ante la Fiscalía se remontan al pasado mes de noviembre cuando detectó una alteración de las bases para la contratación de los monitores del programa “Joven Ocúpate”. “Las bases originales de la convocatoria, publicadas en la sede electrónica del Ayuntamiento, habían sido sustancialmente modificadas después de finalizar el plazo de presentación de solicitudes”, señala, que apunta además que “el Alcalde reconoció ser el firmante de la orden que modificó las bases, aunque alegó desconocer su contenido cuando lo firmó".

Ardines aclaró a LA NUEVA ESPAÑA que fue él mismo quien detectó, tras firmarla, esa "modificación sustancial" en las bases de la convocatoria. "Muchas veces se modifican cosas menores y no pasa nada pero en este caso el cambio era importante y paralizamos el proceso de selección", aseguró Ardines. El alcalde insiste en que "no se ha contratado a nadie porque el proceso está parado a la espera de un dictámen del secretario municipal".