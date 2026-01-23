Concierto de jazz en Mieres con el "Mónica's dream quartet"
La artista, retornada a Asturias tras 16 años en París, presentará su nuevo single, "Lugar Madiéu"
L. M. D.
El auditorio Teodoro Cuesta de Mieres alberga este sábado 24 de enero, a partir de las 20.00 horas, la celebración del concierto del «Monica’s dream quartet», con entrada libre hasta completar aforo. El grupo está compuesto por Mónica Acevedo (violín, voz y composiciones), César Latorre (piano), Arturo Valero (contrabajo) e Ian Morris (batería). Además, para el recital de Mieres se contará con el guitarrista Diego Parada como artista invitado.
En el concierto Mónica Acevedo presentará "Lugar Madiéu", su nuevo single, que estrenará en directo. Se trata de una composición original que refleja su retorno a Asturias tras más de 16 años residiendo en París y otros lugares de Europa. Acevedo es la fundadora del "Monica's dream quartet", su proyecto personal en el que fusiona jazz con músicas del mundo, lo que da lugar a un repertorio de composiciones propias, cantadas en español.
En Mieres también se podrá disfrutar del repertorio de su último disco, "Arraigo".
- Langreo comienza a aplicar la norma estatal que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares para favorecer la accesibilidad: estos son los cambios
- El relato del conductor del autobús que arrolló a un hombre en Langreo al dar marcha atrás: 'Iba por la carretera y no lo vi; matar a una persona te queda para toda la vida... tendrá mujer y fíos
- Fallece un hombre atropellado por un autobús en Riaño, frente al Hospital Valle del Nalón
- Malestar entre los hosteleros de Langreo por la norma que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares: 'Es una faena
- Tremendo susto en el Corredor del Nalón: el vuelco de un vehículo obliga a cortar la carretera y la línea de tren Laviana-Gijón
- Leo, el asturiano de 5 años que ya es una promesa gastronómica en Youtube: 'Cocino caserito y saludable
- Víctor Manuel: 'Me importa tres cojones la censura en redes; a mí me pusieron dos bombas en casa
- Clamor en Pajares para cesar a la directora general de Deportes: usuarios y empresarios pierden la paciencia con la gestión de la estación tras un polémico cierre por viento