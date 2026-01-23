Concierto de jazz en Mieres con el "Mónica's dream quartet"

El auditorio Teodoro Cuesta de Mieres alberga este sábado 24 de enero, a partir de las 20.00 horas, la celebración del concierto del «Monica’s dream quartet», con entrada libre hasta completar aforo. El grupo está compuesto por Mónica Acevedo (violín, voz y composiciones), César Latorre (piano), Arturo Valero (contrabajo) e Ian Morris (batería). Además, para el recital de Mieres se contará con el guitarrista Diego Parada como artista invitado.

En el concierto Mónica Acevedo presentará "Lugar Madiéu", su nuevo single, que estrenará en directo. Se trata de una composición original que refleja su retorno a Asturias tras más de 16 años residiendo en París y otros lugares de Europa. Acevedo es la fundadora del "Monica's dream quartet", su proyecto personal en el que fusiona jazz con músicas del mundo, lo que da lugar a un repertorio de composiciones propias, cantadas en español.

En Mieres también se podrá disfrutar del repertorio de su último disco, "Arraigo".