Fallece Nacho Capri, miembro de una querida saga de hosteleros mierenses

Ignacio González de Cima, propietario de "La Sucursal", ha muerto a los 59 años tras luchar durante más de un año contra la enfermedad

Ignacio González de Cima, Nacho Capri

Ignacio González de Cima, Nacho Capri / José Ramón Viejo

David Orihuela

David Orihuela

Mieres del Camino

Mieres llora a uno de sus hosteleros más queridos y conocidos, Nacho Capri. Ignacio González de Cima ha fallecido a los 59 años de edad tras un año largo de lucha contra una enfermedad de la que parecía haberse recuperado en los últimos meses pero que finalmente resurgió y acabó con su vida. “Estaba optimista con el tratamiento recibido”, explican sus allegados. Pero en los últimos días, en una revisión, recibía la peor de las noticias, la enfermedad se había reproducido. Nada hacía pensar que el desenlace fuese tan rápido, ya que estaba a la espera de recibir tratamiento. Por desgracia ya no hubo tiempo.

Nacho Capri era hijo de José González Conde, Pepe “el del Capri”, y fue en ese histórico local de hostelería mierense donde muchos le recuerdan aún de niño. Hace años había montado su propio negocio, “La Sucursal”, en la calle La Pista. El pasado 6 de septiembre un mensaje traslucía la gravedad de la enfermedad: “Queridos todos: Mucho nos tememos que las circunstancias nos obligan a suspender la actividad a partir de mañana domingo, es decir, ya no abriremos el lunes. Nos gustaría traspasar aunque no descartamos retomar con el bar si las circunstancias nos vuelven a obligar. Nunca se sabe. Gracias por todo. Os queremos”, se podía leer en las redes sociales de “La Sucursal”, que el 30 de noviembre colgaba el cartel de “Se traspasa”.

La enfermedad ha podido con Nacho pero no con su memoria. Su sonrisa y sus llamativas camisas quedarán para siempre en la memoria de los mierenses. Su capilla ardiente ha quedado instalada en el Tanatorio de Mieres, donde sus restos serán incinerados a las once y media de la mañana de este sábado.

