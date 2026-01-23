La Felguera se queda fuera de las zonas de vivienda tensionada: estos son los motivos por los que no entrará

La consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos y el Ayuntamiento de Langreo habían acordado impulsar la declaración de La Felguera como zona de vivienda tensionada y así poder limitar el precio de los alquileres. Finalmente no lo será, al menos por ahora. El consejero Ovidio Zapico hace unos días que el distrito langreano no cumple los requisitos marcados por la Ley de Vivienda para declarar una zona tensionada. “En los estudios que hemos realizado no pudimos concluir esa tensión”, reconoció el responsable de Vivienda del Principado.

Aun así, Zapico, señaló que “los datos de los últimos meses del año apuntan hacía ahí, por lo que en unos meses reeditaremos ese estudio”. La impresión es que el mercado inmobiliario de La Felguera está en ascenso, que los precios suben y por tanto el Principado volverá a intentar aplicar esa figura para poder regularlos. “Seguimos creyendo que el precio de la vivienda está disparatado, con unos niveles de especulación que son inasumibles”, subrayó Zapico, que avanzó que van a “exprimir al máximo” la Ley de Vivienda para intentar controlar los precios del alquiler.

Carteles anunciando pisos en venta en Langreo / FERNANDO RODRIGUEZ

Las condiciones

Para gozar de la catalogación de zona tensionada, debe producirse al menos una de estas dos condiciones: bien que la carga media del coste de hipoteca o alquiler más suministros básicos supere el 30% de la renta media, o que el precio de compra o alquiler en esa zona haya crecido de manera muy destacada respecto al IPC de la comunidad autónoma. La intención es que en estas zonas se puedan poner en marcha medidas para revertir la situación, como la construcción de vivienda pública o topar los alquileres. Como ejemplo, el precio de la vivienda de segunda mano se ha incrementado en Langreo en el último año Langreo un 10,6 por ciento con el metro cuadrado situado en 1.061 euros.

Pensiones bajas

El alcalde de Langreo, Roberto García, por su parte, explicó que desde el consistorio “entendíamos las razones por las que La Felguera podría ser zona tensionada”. Esas razones no son tanto el precio del alquiler sino “que es una zona donde los salarios medios no llegan a los 1.500 euros y los alquileres están por encima de los 450 o 500 euros”. “El problema es que mucha gente vive con pensiones bajas, aquí no todos son prejubilados de la mina ni todos tienen buenas pensiones”.

García no descarta la posibilidad de la declaración como zona tensionada del distrito langreano. “Tenemos que favorecer el acceso a la vivienda y no solo para los jóvenes sino para las personas jubiladas y los pensionistas que viven con pensiones muy pequeñas”, remarcó el alcalde, que insistió en que “la vivienda no es un problema de Langreo, es de toda España y tenemos que ser lo suficientemente valientes para tomar decisiones arriesgadas”.

Nueva vivienda

Por el momento el Principado tiene en marcha la construcción de 60 pisos públicos de alquiler asequible en La Felguera. El Ayuntamiento ha solicitado la construcción de otras tantas viviendas en una parcela anexa a la que ya está en obras. Además, el Principado anunció un convenio para otros tres edificios con 110 viviendas públicas en el barrio de El Puente. Este proyecto está paralizado por las protestas vecinales y a negativa del Ayuntamiento a ponerlo en marcha hasta que se llegue a un acuerdo con los propietarios, que rechazan la expropiación de más de medio centenar de casas.

Otras zonas

El Principado considera que sí cumplen los parámetros de zonas tensionadas los barrios de La Arena y Cimadevilla, en Gijón; el barrio de La Magdalena, en Avilés; Llanes, Posada, Barro, Poo, Celorio y Nueva, en Llanes; y Poo y Arenas, en Cabrales.

Se quedan fuera de la catalogación, al igual que La Felguera, San Roque (Llanes), Carreña (Cabrales) y los barrios avilesinos de El Quirinal-Valgranda y centro, Sabugo, Las Meanas y El Carbayedo.