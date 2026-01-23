Hospital Valle del Nalón: el aumento de los ingresos por enfermedades respiratorias obligan a habilitar camas en el gimnasio

El incremento en los últimos días de los ingresos a causa de enfermedades respiratorias en el Hospital Valle del Nalón ha dejado al centro sin apenas camas. Por este motivo, se ha habilitado el llamado "pequeño gimnasio" para aumentar el número de plazas en el hospital, al menos mientras dure este "pico" de actividad.

Así lo ha confirmado la Plataforma por la Sanidad Pública del Valle del Nalón, que mantiene reuniones periódicas con los responsables hospitalarios. El punto máximo de ingresos se registró en la noche del miércoles al jueves. Fue en ese momento cuando ya se decidió habilitar el gimnasio como espacio para acoger pacientes. No se trata tanto de una saturación del servicio de Urgencias como de "una cuestión de camas. No hay suficientes plazas para el repunte de ingresos", explicaron desde la Plataforma.

Todas las alas del centro hospitalario de Riaño están funcionando, y de hecho, a día de hoy solo hay una cama reservada en Pediatría, y la mitad de las camas de la UCI fuera de servicio por desinfección, una tarea que se realiza de forma periódica en los centros sanitarios, y que no implica que haya menos espacio para las hospitalizaciones. El centro médico de referencia en el Valle del Nalón está a pleno rendimiento, pero el número de pacientes que necesitan ser ingresados aumentó esta semana: una mezcla entre incremento de la incidencia de la gripe y otras enfermedades respiratorias en la comarca, unida al alto nivel de envejecimiento de la población.

Reunión

Todos los días, a las 9.00 horas, los responsables del Hospital se reúnen para tomar decisiones del día a día. Este jueves se abogó por habilitar el gimnasio como espacio de hospitalización ante el elevado número de ingresos. Se barajó la posibilidad de realizar derivaciones a otros hospitales asturianos, pero la situación en la mayor parte de los centros no es mucho mejor.

Por el momento, la actividad en el Hospital Valle del Nalón, más allá de esta circunstancia, es de normalidad. No se han tenido que suspender ni consultas, ni pruebas ni operaciones, uno de los objetivos que se pretendían alcanzar cuando se tomó la medida de instalar camas en la zona de rehabilitación.

Listas de espera

El Hospital Valle del Nalón cerró el 2025 siendo el centro asturiano con una menor demora media para ser operado, 70 días. A 31 de diciembre, había 1.528 vecinos de la comarca (Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso) pendientes de algún tipo de cirugía. En cuanto a ls consultas, el hospital de Riaño es el tercero con menor espera media de la región, 66 días. Solo Jarrio (59 días) y Arriondas (65) ofrecen mejores datos entre los diez hospitales del Principado. Hay 5.040 vecinos del valle esperando por estas consultas médicas.

A finales de 2025, estaban en espera de un acto médico especializado 169.255 asturianos: 22.402 esperaban una cirugía; 116.483, una primera consulta con el especialista; y 30.370, una prueba diagnóstica. A finales de 2024, la cifra eran menor, 163.882. Se ha registrado un leve aumento en intervenciones quirúrgicas, un incremento significativo en consultas y una disminución en exploraciones diagnósticas. Ha crecido en un día, de 90 a 91, la demora media para pasar por el quirófano, y en seis días, de 97 a 103, la espera media para una cita con el especialista.