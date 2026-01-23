Langreo “buscará soluciones” a la polémica por las terrazas hosteleras: "Hay que velar por las personas con discapacidad, pero también por los autónomos", afirma el Alcalde

La polémica por la aplicación de la normativa de terrazas de hostelería en Langreo, una ley de 2021 que se ha empezado a cumplir en el concejo el pasado uno de enero, no es fácil de solucionar. “Es imposible contentar a las dos partes”, coincide el alcalde, Roberto Marcos García en referencia a las personas invidentes y personas con movilidad reducida, a quienes protege la norma, y a los hosteleros, que se quejan al tener que modificar sus terrazas para alejarlas un metro y ochenta centímetros de sus fachadas. “Entiendo perfectamente a las dos partes”, insiste el regidor.

Por un lado están los hosteleros “que se han gastado un dinero para poner un toldo que les tapase las mesas y que ahora no les sirve porque tienen que separarlas de la fachada”, pero por otro lado “hay que ponerse en el pellejo de las personas que tienen una discapacidad visual o que se mueven en silla de ruedas o con un carrito de bebé”. “Comprendo las dos posturas”, insiste. Por eso es consciente de que “tenemos que intentar llegar a acuerdos para vivir en paz”. El Alcalde aspira “a que las calles sean un sitio seguro para las personas con discapacidad” pero también “a que las personas que tienen un negocio puedan seguir explotándolo porque además son una fuente de ingresos para el municipio”. “Al final todo cae encima de los autónomos y ellos también son un sustento muy importante a nuestro concejo”, por eso “tenemos que velar por ellos, que estén a gusto y que estén cómodos”.

Terraza de un local de hostelería en Langreo Centro / D. O.

Quizás sea lograr la cuadratura del círculo pero desde el Ayuntamiento se compromete a “dialogar y buscar soluciones”. Con la premisa de que “contentar a todo el mundo es imposible” el consistorio “tratará de que se respete la libertad de movimientos de las personas con discapacidad con el derecho de los bares a tener una terraza”. Todo eso se hará, lógicamente dentro de la normativa estatal de 2021 cuya aplicación Langreo ha demorado cinco años.

Postura vecinal

Postura similar, añadiendo alguna petición, la mantienen los vecinos de Langreo. David García, presidente de la Asociación de Vecinos de Langreo Centro, recuerda que la ley “es en beneficio de los ciudadanos”, especialmente de invidentes y personas que se mueven en silla de ruedas.

Pero también pide al Ayuntamiento “más flexibilidad” para con los pequeños empresarios, los propietarios de los bares. Consciente de que es una ley estarán de obligado cumplimiento, que ya se conoce desde 2021 y que ya se aplica en toda España, García reclama al Consistorio algún mecanismo para que la normativa no suponga un gasto en ocasiones inasumible para los hosteleros, con bares que tendrán que invertir hasta 10.000 euros para adecuar su terraza.

El líder vecinal lo compara con la aplicación en su día de la ley antitabaco, que también supuso importantes gastos para el sector de la hostelería. Ante esta situación entiende que el Ayuntamiento podría poner en marcha mecanismos “para ayudar a los hosteleros a adecuarse a la normativa” y propone como idea “algún fondo que les ayude a paliar esos gastos”. Es el guante que lanza al consistorio y que seguro que los hosteleros afectados recogerían de buen grado.