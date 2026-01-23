La mina sigue dando tira: los espacios turísticos y culturales de Hunosa tuvieron más de 29.000 visitantes en 2025

Más de 29.000 personas pasaron en 2025 por la oferta turístico-cultural de Hunosa en su red de espacios culturales, conformada principalmente por los pozos Sotón y Fondón en la comarca del Nalón y San José en la comarca del Caudal. "La sociedad estatal transforma el legado del carbón en revulsivo para la reactivación de las comarcas mineras, impulsando un turismo cultural y emocional capaz de conectar historia, paisaje y memoria colectiva y preservando, al mismo tiempo, recursos arquitectónicos, maquinaria y bienes de gran valor", aseguraron desde la empresa pública Hunosa, que presentó los datos en el marco de la feria Fitur.

La joya de la corona de estos espacios es el Pozo Sotón, ubicado en San Martín del Rey Aurelio. Esta explotación, que está categorizada como Bien de Interés Cultural (BIC) en el apartado de monumentos, incluye la visita al interior de la mina, lo que supone, "la experiencia turística sobre minería más inmersiva de España". A lo largo de 2025, explica la hullera, casi 16.000 personas pasaron por el complejo: 4.425 para descender a sus profundas galerías, realizando tareas propias de la minería, 2.000 en la visita exterior, y otros 3.000 visitantes en la zona museística, el Centro de Experiencia y Memoria de la Minería (CEMM).

Eventos

Además, la antigua casa de aseos del Sotón también se consolida, según explica la empresa, como espacio de eventos. Un total de 6.500 personas pasaron por la instalación para participar en los diversos actos, tanto organizados por Hunosa como por otras entidades que alquilan el espacio. La Fundación Princesa de Asturias, por ejemplo, incorporó el Sotón a los actos de la Semana de los Premios y Presura, Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural, lo escogió como sede en su novena edición. Además, acogió la segunda edición de la pasarela de moda Laurita Laureada, nutridas cenas congresuales, eventos deportivos, empresariales, gastronómicos y musicales.

Una visita de escolares al pozo Sotón. / A. Velasco

Por otra parte, en la comarca del Caudal, la empresa pública inauguraba en diciembre de 2024 como espacio cultural el Pozo San José, en el valle de Turón (Mieres). En su primer año de andadura, la casa de máquinas remozada recibió a más de 4.100 visitantes. "La instalación albergó exposiciones, campeonatos gastronómicos, visitas escolares y presentaciones deportivas", apuntaron desde la compañía, poniendo como ejemplos la entrega de los premios gastronómicos María Luisa, el encuentro de Patrimonio Minero Común o la exposición y el concierto por el 75º aniversario del Coro Minero de Turón.

Archivo

Por último, la compañía también hace referencia al Archivo Histórico de Hunosa, emplazado en el Pozo Fondón, que define como "joya documental de la historia industrial de Asturias" y que además "está abierto a las visitas porque sus espacios han sido musealizados". Destaca la empresa la publicación, en 2025, de una guía "imprescindible para conocer la historia, los paisajes y las sendas jalonados por los vestigios mineros: 'Rutas del Patrimonio Minero en la Cuenca Hullera Asturiana. El legado histórico de Hunosa'".

En cuanto a otras acciones, Hunosa destaca el proyecto de restauración de máquinas de vapor expuestas en instalaciones de la compañía, con nueve locomotoras recuperadas. Un hecho que permite a Hunosa "exhibir el valioso patrimonio ferroviario", y que más allá de recuperar y conservar patrimonio histórico, sirve de atracción turística para las visitas a los pozos convertidos en espacios culturales.

Feria

En lo referente a la Feria de Turismo Minero e Industrial (Fetumi), la empresa pública señaló que fueron más de 2.400 personas las que participaron en la novena edición. Un evento que "incorporó a su vertiente profesional, por segundo año consecutivo, una dimensión popular con la feria agroalimentaria denominada Economato Gourmet, que reúne a cerca de una veintena de productores de concejos mineros".

Y en cuanto al deporte, desde la empresa destacaron que el Trail Minero Santa Bárbara de Hunosa sumó "cifras de récord": 750 participantes en la edición de 2025. "La competición, consolidada con cinco ediciones, conjuga naturaleza, deporte y territorio, exhibiendo el colosal paisaje de las comarcas mineras y vinculándolo con los hitos mineros", destacaron.